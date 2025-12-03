75 кандидати се борят за 4 апетитни места в градската прокуратура

75 кандидати ще се състезават следващата седмица за 4 места за прокурорски помощници в ключовата Софийска градска прокуратура, при това 1 от тези места е по заместване. Това се вижда от списъка с допуснатите до писмения тест, който ще се проведе идния вторник.

Длъжността на съдебните и прокурорските помощниците винаги е била апетитна и неизменно през годините около такива назначения е имало скандали и съмнения за шуробаджанащина, за които и "Сега" много пъти е писал. Помощниците получават високи заплати, като в същото време не носят отговорността на магистратите. Те получават 90 на сто от заплатата за най-ниската магистратска длъжност.

Конкурсът за позициите е обявен от Емилия Русинова, която в момента е изпълняващ функциите градски прокурор, но и един от двамата кандидати за титуляр на поста.

Според обявеното на сайта на прокуратурата кандидатите се оценяват по следните показатели: познаване на нормативната уредба, на етичния кодекс, правилника за администрацията на прокуратурата, професионална мотивация за работа в Софийската градска прокуратура.

"Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по шестобалната система, като крайната оценка е средноаритметичен резултат от поставените оценки от всеки член на конкурсната комисия. Класират се само тези кандидати, които са получили крайна оценка най-малко 4,50". Никъде в правилата обаче не пише, че в средноаритметичната оценка влиза и писменото изпитване, отбелязват юристи. Впечатление прави, че за разлика от конкурса за младши магистрати, при този не се вземат оценките от дипломите на претендентите.

Любопитна подробност е, че сред кандидатите този път не е настоящата съдебна администраторка в прокуратурата, която няколко пъти досега се е борила неуспешно за прокурорски помощник. В момента тя заема длъжността до конкурс, но такъв не се обявява. Магистрати свързват това с факта, че въпросната дама ще отговаря на условията за 8-годишен стаж едва в началото на годината и затова и конкурсът ще бъде обявен тогава.

Съдебният администратор е една от най-добре платените чиновнически позиции в съдебната власт. В градската прокуратура чистото възнаграждение е около 6000 лв., казват източниците на "Сега".

ОЩЕ ЕДИН ОСПОРВАН КОНКУРС

Преди дни се разбра, че 112 кандидати за следователи са допуснати до устния изпит във външния конкурс за следователи. Писменият изпит се проведе в средата на ноември. ова става ясно от обявените резултати от писмения изпит, който се проведе на 15 ноември.

Местата са 14 в следствените отдела на 11 окръжни прокуратури - в Пазарджик, Кърджали, Ямбол, Враца, Хасково, Смолян, Плевен, Русе, Ловеч, Разград и Силистра.

Устният изпит за кандидатите е насрочен за периода 11 - 14 декември.