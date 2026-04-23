Прокуратурата: Преписките на МВР за хора с имунитети не стават

Десетките преписки за изборни престъпления срещу хора с имунитет, за които МВР се оплакваше, че прокуратурата не предприема нищо, не са достатъчни за образуването на разследвания. Това излиза от съобщение на Софийската градска прокуратура.

До 22,00 ч. на 19 април в градската прокуратура са заведени 166 броя преписки, свързани с изборния процес. Някои са обединени заради идентичност на данните в тях.

По 7 са образувани досъдебни производства, 9 са изпратени по компетентност на други прокуратури, по 96 са възложени проверки, а по други лично наблюдаващите прокурори са изисквали относими материали.

Ако се съберат достатъчно доказателства за привличане на обвиняеми, "прокуратурата ще упражни правомощията си, включително в насока снемане на имунитет", уверява прокуратурата. И намира за "недопустимо да се правят внушения в една или друга насока, без конкретни данни и без позоваване на факти".

Към 22 април 68 преписки са приключени с отказ от образуване на досъдебно производство.

Голяма част от преписките, решени с постановления за отказ, са докладвани от МВР на прокуратурата с мнение, че няма данни за извършено престъпление против политическите права на гражданите или друго престъпление.

Много от преписките, по които е постановен отказ, са по анонимни сигнали и данните от тях не са били потвърдени при проверка.

"Голяма част от сигналите съдържат крайно неопределена, неясна и неконкретизирана информация, общи твърдения, впечатления и съмнения, които не са били потвърдени при извършените проверки", казва още прокуратурата.

И изреждат някои от сигналите, завършили с отказ да се образува дело: за извършено от кандидат за народен представител нарушение на правилата за движението по пътищата, за което е бил санкциониран; оплаквания във връзка с участие на кандидат за народен представител в телевизионно предаване; твърдения за нарушения по повод участие в реклама; за провеждани публични предизборни срещи със съмишленици и други.

ПРОЗРЕНИЯ

"Софийската градска прокуратура счита, че дължи на българското общество прозрачност в работата си в рамките на закона и че единствено точните, проверими и проверени факти легитимно могат да послужат за изграждане на собствено мнение у всеки български гражданин за работата на дадена институция", се казва в съобщението на прокуратурата - същата, която на практика отказва да отговаря на въпроси, свързани с дела от обществен интерес, крие номера на дела и имена на наблюдаващи прокурори. Шеф на СГП е Емилия Русинова, чието уволнение беше поискано от служебния правосъден министър Андрей Янкулов заради пътуванията ѝ с лидера на "Осемте джджета" Петьо Петров - Еврото.