Управляващите упорито пазят имунитетите на "Възраждане"

Управляващото мнозинство упорито пази четиримата депутати от "Възраждане", които са виновни за вандалските прояви пред Дома на Европа през февруари т. г. Прокуратурата отдавна иска снемането на депутатската им защита, за да може да ги разследва, обвини и изпрати на съд. Свалянето на имунитетите обаче първо трябва да бъде гласувано в парламента.

На 22 февруари протестът на "Възраждане", на който членове и симпатизанти на партията скандираха срещу въвеждането на еврото, се превърна във вандализъм срещу представителството на Европейската комисия и на Бюрото на Европейския парламент в България и доведе до ранени полицаи и арести. Националистите хвърляха яйца и червена боя по сградата и накрая подпалиха входа. Вандализмът на "Възраждане" струваше 180 000 евро и беше поет от съответните бюджети на Европейския парламент и Европейската комисия.

Вече осем месеца опозицията прави опити да вкара в дневния ред предложението за свалянето на имунитетите на Славчо Крумов, Ивайло Чорбов, Йордан Тодоров и Никола Димитров, но управляващите всеки път ги спасяват. Така стана и днес. Против отнемането на депутатската защита на четиримата провинили се гласуваха седем души от ГЕРБ, а 55 се въздържаха. От БСП 10 депутати се въздържаха от гласуване. Същото направиха и от АПС и ИТН, както и от МЕЧ. А пък "Величие" гласуваха "против".

Стигна се и до дежурните пререкания между вносителя на предложението за свалянето на имунитетите Явор Божанков от ПП-ДБ и "Възраждане", които председателстващата заседанието Рая Назарян успя да потуши.

Малка победа

През юли стана ясно, че все пак шестима от привържениците на "Възраждане" отиват на съд за погрома над евросградата. Въпреки че не се касае за депутати, в хода на разследването са били отделени материали, свързани лица с имунитет. Един от шестимата задържани е непълнолетен. Заместник-районният прокурор заяви, че обвиняемите пълнолетни могат да получат до 5 години лишаване от свобода, а непълнолетният сред тях - до 2 години лишаване от свобода.