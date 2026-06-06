Над 90 констативни акта за собственост са издадени на собствениците на незаконния “град” в местността Баба Алино през март месец, тази година. Документите са вписани накуп в Службата по вписвания във Варна на 9 март, 2026 година от собственика “Форест Клуб Варна”. От тази дата до момента са сключени 9 сделки, за които община Варна следва да е издавала данъчни оценки.

Това показаха проверки на “Сега” по хронологията на вписваните сделки с имотите на “Форест Клуб Варна” в Баба Алино. Документите категорично потвърждават, че няма как общината и кадастърът да не са знаели за сделките, защото са издавали съпътстващи документи - данъчни оценки и скици.

Първата сделка по партидата на фирмата е още от 2012 година - на имот от 6 декара, върху който е имало стар хотел на четири етажа. Веднага е последвало актуване и са започнали продажби. До 2022 г. фирмата се е казвала “Асперия” и е била с руско участие, като през октомври има смяна в собствеността и в нея влизат украинци и българската “БГ - Маринус”. След тази промяна в собствеността започват и последващи сделки през 2023 г. в района.

Много интересна е сделката с един от най-скандалните имоти - горския терен, върху който са вдигнати нови двуетажни сгради с жилищни апартаменти. Тези два съседни горски имота в местността Кору Чаир - единият от 6 декара, другият - 1749 кв. м., са купени от фирма “Евроселект” на 1 юни, 2023 г. При тази сделка няма вписано купуване на сгради, само на два поземлени имота. Ако купувачите са искали да се възползват от съществували на място стари сгради, за които да вадят търпимост, би следвало сградите да са описани поне в нотариалния акт, коментираха експерти. “Сега” не разполага с копие на самия нотариален акт.

Впоследствие са купувани и други имоти в околността, като една от интересните сделки е от август, 2023 г. Тогава “Форест Клуб Варна” е купил два поземлени имота от едни и същи физически лица - единият от 2392 кв. м., другият - от 2586 кв. м., като върху тях е упоменато, че има бунгала. И за двата имота обаче - по начина, по който са посочени при вписването като идентификатори, данни в кадастралния регистър няма.

Много интересни са и нотариални актове от последните месеци, точно преди разгарянето на скандала. “Сега” разполага с такъв документ, който няма да публикува с цел запазване интересите на собственика, за купуване на жилище и гараж в сграда в същата местност Кору Чаир. В нотариалния акт изрично е отбелязано, че се купува жилище в двуетажна сграда, изградена в имот с предназначение “горска територия”. Даже е уточнено каква част от терена е поляна и каква част - заета с “издънкови насаждения”. Към този имот са приложени три данъчни оценки, изготвени от община Варна, и още три скици и схеми от кадастъра.

Оградата около строежа на украинската корпорация КУБ в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от Регионалната дирекция по горите. Това установи проверка на място, въпреки че до късно снощи съоръжението все още е било на мястото си, предаде БНТ. Става въпрос за ограждение, което обхваща друг луксозен комплекс, наречен от бившия кмет Иван Портних "Баба Алино 2", който в момента се строи от същата компания.

Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед. След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза.

На място по-късно дойде министърът на земеделието и горите Пламен Абровски, който каза пред журналисти, че винилът не е бил махнат от гората и сега поетапно го отстранявали. Става въпрос за общо 940 метра ограждение, за чието премахване има издадена принудителна административна мярка. Оградени са 9 имота, като в горско-стопанските планове четири се водят държавна собственост. "Как в кадастъра са прехвърлени, кой и кога и как ги е продал, в регионална дирекция по горите и в Горско стопанство – Варна информация няма. Защо в кадастъра са отразени като частни, не мога да отговоря", каза Абровски.

Той призова прокуратурата и община Варна да си свършат работата. По думите му, държавата не може да премахне бетонните основи и постройките, а само местната власт. Министърът коментира за варненския кмет Благомир Коцев: "Тези огради явно му пречеха. Сега не му пречат. Може да дойде и да изпълни и той закона."

Пред "Неделя 150" кметът Коцев отхвърли всякаква вина за незаконния град. Но призна, че е има пропуски най-вече в кадрово отношение в администрацията. Той отново разказа версията, че миналото лято бе задържан и прекара 5 месеца в ареста с цел да не попречи на строителството. А процедурите вече били задействани. Но докато е в ареста, уплашената администрация нищо не направила. Едва като пада правителството на ГЕРБ, ИТН и БСП, според Коцев държавният чадър над незаконния град изчезва и той можел вече да разчита на МВР. Кметът отново каза, че отговорност за Баба Алино носи и РДНСК, който е на подчинение на регионалното министерство. И сега, като се стигне до събаряне, част от обектите по закон трябва да ги отстрани РДНСК. Коцев съобщи, че в момента там има 42 готови сгради и още 45, които са на първа и втора плоча.

ОТГОВОР

Корпорация КУБ разпространи съобщение до медиите, че са махнали оградата доброволно, въпреки че чакат решение на съда.

"Направихме го по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора. Ще продължим да защитаваме правата си по съдебен ред", казва корпорацията.