Невзоров се разприказвал пред МВР за висши протекции

И днес украинският инвеститор в Баба Алино Олег Невзоров е централна фигура в темата. Във Варна прокурори потвърдиха, че е разпитван като свидетел, а в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев директно каза, че се е разприказвал за висши протекции.

ОФИЦИАЛНО ОТ ПРОКУРАТУРАТА

Шест досъдебни производства се водят по аферата "Баба Алино" в две варненски прокуратури. По нито едно няма достатъчно доказателства, за да бъде повдигнато обвинение към когото и да е, включително към украинския инвеститор Олег Невзоров. По всички разследвания Невзоров е разпитван като свидетел. Поне едно е за длъжностно престъпление (на чиновник или човек от властта). Като цяло се разследват издадените актове за търпимост (фалшиво направени и такива, все едно изпълнени от архитекта на район „Приморски“), сеч, водохващания.

Всичко това стана ясно на 27-ия ден след лумването на мегаскандала с т. нар. незаконен град. Своеобразният отчет бе направен пред журналисти от говорителя на варненската окръжна прокуратура Радослав Лазаров и ръководителя на районната Невена Илиева. Изявата им дойде, след като вчера Невзоров, който бе уж в чужбина и издирван, се появи сам на публично събитие във Варна, а успоредно се разбра, че е разпитван в продължение на няколко дни.

И двамата проукрори обясниха, че се разпитват още хора, взаимодейства се с други институции. Проверяват се документите, иззети от офисите на компанията КУБ на 28 и 29 май.

"Не ми е известно във варненския съд да има искане за екстрадиране на Невзоров. За експулсирането му от ДАНС би трябвало те самите да дадат своята информация“, каза още Лазаров.

Междувременно временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова командирова в морския град служители от Върховна касационна прокуратура - с цел "методическа помощ", "непосредствено проучване на материалите по делата", както и "гарантиране на пълно, обективно и всестранно изясняване на всички факти и обстоятелства".

КАЗАНОТО ОТ ДЕМЕРДЖИЕВ

"Доста интересни са показанияна на Олег Невзоров и мисля, че до голяма степен ще изяснят това, което се е случило. Олег Невзоров беше търсен, за да даде показания. Той беше прехванат от нашите служители още при преминаването му през границата, макар да не влезе през граница, която е с контролно-пропускателен режим, а през шенгенска граница. Още в деня, в който влезе, Невзоров даде показания и продължи да ги дава през следващите дни. До голяма степен те изясняват механизма, по който, така да се каже, са си затваряли очите определени длъжностни лица. Осветляват и други интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната административна мярка (вероятно има предвид изгонването и връщането от ДАНС - бел. авт). Под „затваряне на очите“ имам предвид съдействие за различни практики, които той е получавал, и корпорация КУБ е получавала", каза Демерджиев в Пловдив.

Демерджиев: Олег Невзоров е дал важни показания Олег Невзоров беше прихванат от нашите служители още при преминаването си през границата, макар да не влезе през граница, която е с контролно-пропускателен р... Демерджиев: Олег Невзоров е дал важни показания Олег Невзоров беше прихванат от нашите служители още при преминаването си през границата, макар да не влезе през граница, която е с контролно-пропускателен р...

Министърът не уточни къде в чужбина е пребивавал Невзоров няколко дни. Но натърти, че протекцията за него и фирмата му е била от най-високо ниво.

РУМЕН РАДЕВ СЕ ОКАЗА МНОГО ЗАПОЗНАТ С ДВИЖЕНИЕТО НА ОЛЕГ НЕВЗОРОВ

Нашите служби имаха информация за неговото намерение да влезе обратно в България. Това коментира Румен Радев относно появата у нас на Олег Невзоров, замесен в казуса с незаконното строителство във Варна. Премиерът обясни, че въпреки липсата на граничен контрол в Шенген, мъжът е бил прихванат още на границата и пребиваването му е изцяло под наблюдението на Министерството на вътрешните работи и службите.

Той допълни, че Невзоров е бил съпроводен до София, където е дал показания, след което е ескортиран и до Варна за същата цел. Взетото решение той да бъде допуснат обратно в страната е продиктувано от факта, че думите му са изключително важни, за да се стигне до същината на случая с незаконното строителство, стана ясно от обяснението на министър-председателя.

По темата за евентуален външен натиск Радев припомни, че украинският посланик наистина е търсил контакт с Министерството на външните работи през миналата година, за да поиска повече информация за Невзоров. „Това дали и как е оказвал посланикът на Украйна политическо влияние надявам се да разберем и от показанията на г-н Невзоров”, обясни премиерът. Той бе категоричен, че този казус изобщо не е бил дискутиран с президента Володимир Зеленски по време на кратката им среща в Брюксел, тъй като тя е засягала перспективите за двустранно сътрудничество в енергетиката, икономиката и високите технологии.

Относно евентуален арест на Олег Невзоров Радев внесе яснота за ролята на институциите, като подчерта, че „МВР не обвинява, а може само да задържи за 24 часа”, докато обвиненията и принудителните мерки се налагат единствено от прокуратурата. Той изрази очакване българската прокуратура да вземе своето решение, след като се запознае с всички факти и сведения, които Невзоров дава, и завърши с уточнението, че „аз не мога по никакъв начин да укажа какво трябва да бъде решението на българската прокуратура”.