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Няма туристи за толкова много стаи при такива цени!

Предлагането на апартаменти за Варна през Booking и Airbnb е поскъпнало 20%, но малцина плащат

Днес, 20:42

Провален ли е туристическият сезон, както се твърди? "Не е провален, но и не е успешен. По-скоро туристическият продукт навлиза в нов етап от развитието си", твърди Руслан Петков, експерт в управлението на апартаменти във Варна, наблюдаващ пазара в Booking и Airbnb.

Данните за града и местните курорти не са показателни за цялото Черноморие, нито пазарът през платформите обхваща пълната услуга. Но все пак очертават картина. Тя е, че в момента за твърде многото апартаменти има малко туристи. Също и, че цените на спането са по-високи от това, което клиентите са готови да платят.

Малко предистория: Търсенето на апартаменти за настаняване у нас преживя бум през последните години - първо в периода след пандемията, после и с пристигането на хиляди украинци. Това вдигаше цените, стимулираше този бизнес. Отделно той бе насърчен от лесното вземаме на кредити и мащабното строителство само по себе - хората купуваха все повече и повече апартаменти, отдаваха ги. Успоредно цените се вдигнаха с влизането на еврото. Но следпандемичният и "украинският" бум са история, търсенето вече не е силно. Така стигаме до настоящия момент, в който предлагането изпреварва търсенето, а за високите цени липсва достатъчно количество клиенти. Това е и новият етап от развитието на пазара, за който говори Петков - вероятно предстои понижаване на цените - саморегулация; като цяло - нормализация след бума.

Ето и актуални данни: Средно обявената цена за Варна и курортите в платформите през юли е 130 евро на нощувка за апартамент, при 108 за миналия юли. За август - 141 евро спрямо 115 миналата година. Повишението е около една пета. В същото време за юли скоростта на наемане на апартаменти е 44%, с 13% по-ниска от юли 2025 г. - клиентите изискват по-ниски цени.

Гледайте видеото на Диян Божидаров и оператора Михаил Дечев с още актуални данни за цени, наемане и прогнози на пазара на апартаментите!

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