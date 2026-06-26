Един човек от задържаните 25 за "Баба Алино" остава в ареста

Гръмката акция във Варна заради "Баба Алино" засега протича с 1 задържан за повече от 24 часа, след като 25 души бяха арестувани вчера и през нощта. Съответно и обвинението е едно - за документно престъпление. Пуснати са петимата служители на район "Приморски".

Екшънът започна в четвъртък, когато ГДБОП и варненски полицаи гръмко влязоха в канцелариите на "Приморски", където преди около 3 години е започнало издаването на фалшивите удостоверения за търпимост. МВР самозасне с дрон зрелищната акция, разпространи я в мрежите. Седем души бяха арестувани. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов обеща и нощни задържания. Той пристигна във Варна, в града дойдоха още столични прокурори, зам-министърът на МВР Калоян Милтенов и др.

25 души общо са арестувани, разясни в петък сутринта министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. 5-ма от тях били общински служители.

„Невзоров е разпитан подробно. Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище на КУБ, но и други незаконни практики в община Варна. Събират се доказателства. Повече от десетки са разпитани и са събрани подробно доказателства за незаконни практики - те ще бъдат до край изяснени, отговорниците ще бъдат предадени на прокуратурата“, каза Демерджиев. Проверките са обхванали между 2 и 4 години назад във времето.

„Покрай документите стана ясно, че някой от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация КУБ“, каза Демерджиев. По думите му, документите за търпимост, които се ползват при незаконно строителство, са "практика, която не е прилагана само спрямо тях (вероятно има предвид конкретния инвеститор в Баба Алино), а им е предложена и приложена стара, позната практика в тази община“.

Министърът потвърди, че Невзоров е казал доста неща около схеми. Но се проверявали и средствата на украинеца: „Изяснява се произходът на средствата и то в много по-широк обем от този, който се очаква. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България“.

И петимата арестувани служители са от район "Приморски", поясни малко по-късно главен комисар Николов. Другите 20 били собственици на имоти. Върху тях има подозрения, са узаконили строежи с фалшиви удостоверения за търпимост, че са попълвали неверни данни в декларации - а с помощта на общински служители от кметството документите са придвижвани. "Сред арестуваните няма човек на длъжност районен архитект. Задържаните са отговорни за процедурите по издаване на удостоверения за търпимост. Те съзнателно са знаели, че няма изградена сграда на територията на съответния имот, извършили са съответните проверки, уверили са се, че на това място не е имало сграда, построена преди 2001 г., и в същото време издават това удостоверение за търпимост", поясни Николов.

Съобщено бе, че разследваният период обхваща 2019 – 2023 г.

Полицията не оповести имената на арестуваните служители. В парламента депутати от ДБ подхвърлиха, че това са хора от средно, техническо ниво. Акцията продължава и в момента.

ОЩЕ СКАНДАЛИ ВЪВ ВАРНА

За други скандални схеми с имоти във Варна алармира днес ДБ пред журналисти в парламента. Те са успоредно или по-рано във времето от аферата "Баба Алино". По случаите е имало разследване на ГДБОП, арести, но Борислав Сарафов прехвърлил делото от варненската окръжна прокуратура на Софийската градска прокуратура - там то "потъва". "Пореден пример, че беззаконието се толерира", заяви Божидар Божанов. Варненският депутат Стела Николова добави, че в схемата, точно както при "незаконния град", са участвали нотариуси и хора от кадастъра.

Разкритията на ДБ, всъщност, стъпват върху предаването "Дневен ред". В разследване на журналистката Генка Шикерова се твърди, че се касае за близо 400 декара до морето, разбити на парцели - масово се оказват собственост на жители от Бяла Слатина, които са възрастни, малоимотни или криминално проявени. Тези хора са придобили терените с фалшиви нотариални актове от 1944 г. или с несъществуващ документ за възстановяване на земя. В разследването човек разказва как просто разписал разни неща и получил 500 лв. насреща. След препродажби земите се оказват във фирми, контролирани от варненски бизнесмен с прякор и популярна певица. Повече: в "Дневен ред". "Разследването до момента е установило участниците и ръководителя на организираната престъпна група", реагира малко по-късно Софийска градска прокуратура в специално изявление.