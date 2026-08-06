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От хвалбите за арести и преписки за купуване на гласове не остана нищо

От 2974 сигнала и 614 досъдебни производства накрая излязоха само 35 обвиняеми

06 Авг. 2026
Такива снимки бяха всекидневие преди изборите
БГНЕС
Такива снимки бяха всекидневие преди изборите

От хвалбите на МВР, прокуратурата и съвместното им звено с ДАНС срещу купуването на гласове на практика не остана почти нищо.

Това става ясно от отговор на вътрешния министър Иван Демерджиев на въпрос на депутата от ГЕРБ и бивш МВР-шеф Христо Терзийски. 

Терзийски пита какво се е случило, след като МВР твърдеше, че към 19 април 2026 г. са получени 2974 сигнала, образувани са 614 досъдебни производства и са задържани 425 лица. Той задава въпроса дали това е актуалният брой на образуваните досъдебни производства, колко от тях са бързи производства, колко от тях са прекратените, по колко от тях има повдигнати обвинения и на какъв брой лица, има ли произнесени присъди.

В отговора си Демерджиев изрично посочва, че отговаря по данни, актуални към 14 юли. Според тях броят на образувани досъдебни производства е достигнал 628, като от тях бързи са 258, а разследвани по общия ред - 370.

Общият брой приключени производства е 427, а прекратените са 396. 34 са делата, по които има обвиняеми, а привлечените лица са 35.

Демерджиев не отговаря за броя на присъдите, тъй като не това не е в компетенциите му. Все пак трябва да се отбележи, че имаше няколко присъди, които обаче се броят най-много на пръстите на едната ръка. 

Акциите срещу купуването на гласове се изтъкваха като главна заслуга от служебния кабинет и основно на Андрей Гюров, вътрешния министър Емил Дечев и напусналия МВР главен секретар Георги Кандев. Те бяха много хвалени от Румен Радев, Илияна Йотова, Иван Демерджиев, които след като на практика спечилиха от изборите, бързо забравиха, че след толкова много показни акции би следвало да има обвинени и осъдени.

Интересно е, че Терзийски не се е сетил да пита колко пари са иззети при акциите на МВР и какво е станало с тях. Именно с огромни суми конфискувани пари се хвалеше почти всеки ден Кандев и правителството на Гюров.

Въпрос на време е МВР да хвърли вината на прокуратуратура за това, че няма много обвиняеми, подсъдими и осъдени, а прокуратурата да обяви, че полицията е правила само показни операции и не е доставяла годни доказателства.

 

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Ключови думи:

купуване на гласове, Христо Терзийски, Иван Демерджиев

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