Сметната палата проверява Пеевски за конфликт на интереси

Сметната палата взе решение да образува производство за конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски, народен представител в 49-о, 50-о, 51-о и 52-о Народно събрание и в това му качество – лице, заемащо публична длъжност, съобщават от ведомството.

Решението за образуване на производство е след подаден на 31 юли 2026 г. сигнал от вътрешния министър Иван Демерджиев за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот.

Проверката ще обхване тригодишен период, съгласно Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Срокът за извършване на проверката е 3 месеца, а при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен, след което се взема мотивирано решение за наличие или липса на конфликт на интереси.

Производството за установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от 3 години от извършване на нарушението. Конфликт на интереси може да бъде установен, ако са изпълнени едновременно три условия - лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно правомощие и да е налице частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице.