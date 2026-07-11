Кутев: Пеевски тепърва ще има проблеми с доказването на милионите си

БГНЕС "Органите досега не питаха откъде са милионите на Пеевски. Сега вече ще питат", каза Антон Кутев от "Прогресивна България".

Делян Пеевски тепърва ще има проблеми с доказването на милионите си. Това заяви Антон Кутев от "Прогресивна България" пред Нова тв по повод многобройните частни полети до Дубай на санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС.

"Лесно по документи може да се докаже, че Пеевски има стотици полети до Дубай и че това струва огромни пари. Въпросът е откъде той има тези милиони, като знаем неговата биография", каза депутатът от "Прогресивна България".

"Аз си спомням времето, когато по декларации Пеевски имаше един "Опел" и изведнъж след това започна да отчита едни милиони от дивиденти. Преходът от "Опела" до дивидентите е много сериозен и тепърва Пеевски ще има проблеми с доказване на този преход", каза още Кутев.

Той посочи, че досега много хора и институции не са си свършили работата да проверят милионите на Пеевски, защото голяма част от органите са били зависими от него. "В резултат на което те не питаха, но сега вече ще питат. Това, че някои хитрости досега са минавали, не означава, че ще бъде така в бъдеще. Всички безобразия ще излязат наяве. Ще има Видовден, както е казал народът", закани се Кутев.

По думите му обаче е много важно доколко новата власт ще успее да направи съдебната реформа, промяната във Висшия съдебен съвет и главния прокурор. "Всеки трябва да знае, че ако сгази лука, ще последва съдебно преследване и задължително ще последва възмездие. Пеевски затова толкова години е смятал, че е безнаказан, защото е чувствал, че има имунитет за всичко", каза Кутев.

Според Кутев влиянието на Пеевски и огромните пари, с които разполага, не са намалели, затова и реформата в съдебната система ще е трудна задача и голяма битка. Все пак той смята, че през септември ще бъде избран нов ВСС.

"По-достойно ще е, ако Десислава Атанасова сама се оттегли от поста си в Конституционния съд. Друг е въпросът защо е там", каза Кутев по повод информацията за съвместни пътувания на Атанасова с лидера на ДПС до Дубай. Според депутата от "Прогресивна България" справката, предоставена от вътрешния министър, безспорно доказва, че Атанасова е летяла с тези полети.

„Въпросът как един депутат плаща за милиони полети с частни самолети е важен. Важно е и кой пътува с тези самолети, защото ако летиш многократно до Дубай и обратно, очевидно имаш някаква работа там“, коментира той. Според него аргументът, че става дума за личен живот, е абсурден, когато се касае за публични фигури. „Пеевски е публична фигура, депутат, а става дума и за отношения с конституционен съдия. Естествено, че има огромен обществен интерес върху това как се случват тези неща и те трябва да бъдат на светло“, смята Кутев.

Той е убеден, че извън справката с полетите, предоставена от вътрешния министър, "има още стотици полети, за които не знаем".