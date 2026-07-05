Бойко Борисов говори за себе си като втори Тодор Живков

facebook стопкадър Бойко Борисов и Даниел Митов по време на срещата с младежи в Сливен днес.

"Всичко построено в последните 20 години е благодарение на ГЕРБ."

Такова самохвално изказване направи лидер на партията Бойко Борисов, влизайки за пореден път в стилистиката на Тодор Живков. След падането си от власт в началото на т. нар. преход комунистическият вожд заяви: "Това, което аз съм построил, вие не можете да боядиШете!"

Днес Борисов говори на среща с младежи в Сливен, на която акцентира върху предложения от правителството на Румен Радев държавен бюджет със свръхдефицит. Началникът на ГЕРБ беше категоричен, че няма да подкрепи управляващите от "Прогресивна България".

"Ние винаги сме били на излишък, преодолявали сме много по-големи кризи. Те нямат оправдание да направят правилните неща - да предложат бюджет до 3% дефицит, над 3% е нарушение на закона. Сега е 5,7%. Техният бюджет е много по-лош от лошия бюджет, който ние предложихме и заради който падна правителството. С 10 млрд. евро по-голям дълг, 20 млрд. лева - продължава дълговата спирала, а нищо не го налага. Считаме за абсолютна грешка този бюджет, имат време да го изтеглят, да внесат нов и да продължим напред", заяви Борисов пред симпатизантите.

Той добави, че ГЕРБ ще обяви кого ще издигне за президентските избори едва в края на лятото:

"През септември ще кажем кой ще е кандидатът ни. Нямам оптимизъм, понеже Божанов изразява мнения и становища, които толкова много помагат на ПБ, че вече се замислям дали те не работят в полза на партията на Радев. ГЕРБ вкара България в еврозоната, всичко построено в България в последните 20 г., е благодарение на ГЕРБ. Дали сме си срок до септември, надявам се и на разум сред демократичната общност."

По отношение на разгарящия се скандал със съвместните полети на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и бившия председател на парламентарната група на ГЕРБ и настоящ конституционен съдия Десислава Атанасова, Бойко Борисов се разграничи в обичайния си стил:

"Неслучайно Атанасова беше избрана с такова мнозинство за конституционен съдия. Оттогава нито съм я чувал, нито съм я виждал. Всичко това се използва, за да се измести вниманието от бюджета. Когато управляваш - носи и отговорност. Всички сме полагали клетви и сме се борили за националната сигурност. Рискът никога не ме е плашил".

Когато Владислав Горанов беше санкциониран от закона "Магнитски" през 2023 г., Борисов коментира, че отдавна не го е виждал. Това не попречи Горанов да стане член на ръководството на ГЕРБ и отново да бъде избран за депутат от партията.