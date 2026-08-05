Борисов ще сменя "недоносчетата" в партията с "нови умове"

Водачът на ГЕРБ Бойко Борисов изглежда залага много на промотирането на нови кадри в партията, след като претърпя тежко поражение на парламентарните избори от "Прогресивна България" на Румен Радев. Това се видя от видео, в което Борисов споделя оценката за партийните обучения, които се втурна да провежда из страната след изборите под надслова "Новите умове".

Той се похвали, че вече разполагал с 200 подготвени човека и сподели надеждите си за бъдещето, като в същото време даде сурова оценка на досегашните кадри: "Ще извадим хора, които утре можем да ги пуснем по медиите, а до местните избори ще имаме едно правителство в сянка, с което да заявим на хората защо ГЕРБ иска да управлява и с кои хора ще управляваме, за да не се получават такива недоносчета, които имаме в момента. Ако направим един тест, те не знаят имената на министрите." Идеята за "правителството в сянка" той вече лансира преди около месец.

От думите му излезе, че по-старите кадри на ГЕРБ са приели стратегията му за партията. "Опитните хора в ГЕРБ разбират, че това е правилното и само така може да се обнови партията – отдолу нагоре да дойдат новите умове и по този начин да сплотим знания, опит и младежката енергия", обясни Борисов. Според него се получила "много добра сплав" между новаците и по-старите партийни членове на ГЕРБ, които предавали опита си на следващото партийно поколение. Наскоро един от близките му хора - бившият министър и депутат Делян Добрев, обяви, че напуска активната политика с аргумента, че е време "младите умове да поемат щафетата".

Тежките времена за Борисов тепърва предстоят Загубата на парламентарните избори беше страхотен удар за ГЕРБ. Не заради това, че партията на Бойко Борисов остана втора – това се е случвало и преди. А заради огромния отлив на избиратели – над 200 хиляди души изоставиха ГЕРБ в сравнение с предните избори от октомври 2024 г.

Той сподели и подробности за педагогическия подход – новите партийци разигравали сценарии, при които се представят от различни партии, като например ПП и "Възраждане". Това им давало "възможност да проявяват повече артистичност, да имат по-бърза реакция да отговарят".

По оценката на Борисов вече разполагал с подготвени претенденти за министри на регионалното развитие, външната политика, екологията и т.н. "Утре, дето се вика, да ги пуснем, те ще са по-подготвени от сегашните, на които хората не им знаят имената", очаква лидерът на ГЕРБ.

Накрая във видеото Борисов сподели и съветите си към младите: "Много работа, да се учат, да четат, защото на пръв поглед политиката изглежда лесна, но в същото време трябват много знания, опит, четене, внимание, ангажираност, воля."