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Партньор на ГЕРБ лансира Даниел Вълчев за президент

Днес, 18:18
Даниел Вълчев бе едно от лицата на НДСВ някога.
EPA/BGNES
Даниел Вълчев бе едно от лицата на НДСВ някога.

Легендарният някога СДС, в ново време - коалиционен партньор на ГЕРБ, лансира Даниел Вълчев за кандидат-президент. "Бихме го обсъждали с ГЕРБ", заяви пред БНТ Илия Лазаров, избран за председател на СДС на отчетно-изборна конференция този уикенд. Лазаров даде да се разбере, че много харесва Вълчев. Самата конференция пък настоя за обща кандидатура с партията на Бойко Борисов.

Самият Вълчев не е обявил ще се кандидатира ли. Но медийните му изяви са чести последните месеци, а на въпроси ще участва ли на президентските избори не отговаря еднозначно.

Конференцията "премести" досегашният лидер на СДС Румен Христов като зам.-председател. Другите заместници на Лазаров са шефът на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабаиванов и лидерът на СДС-Варна Янко Станев. Главен секретар стана Миглена Горанова.

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Ключови думи:

Даниел Вълчев, кандидат-президент, президентски избори, СДС, ГЕРБ

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