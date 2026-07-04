Партньор на ГЕРБ лансира Даниел Вълчев за президент

Легендарният някога СДС, в ново време - коалиционен партньор на ГЕРБ, лансира Даниел Вълчев за кандидат-президент. "Бихме го обсъждали с ГЕРБ", заяви пред БНТ Илия Лазаров, избран за председател на СДС на отчетно-изборна конференция този уикенд. Лазаров даде да се разбере, че много харесва Вълчев. Самата конференция пък настоя за обща кандидатура с партията на Бойко Борисов.

Самият Вълчев не е обявил ще се кандидатира ли. Но медийните му изяви са чести последните месеци, а на въпроси ще участва ли на президентските избори не отговаря еднозначно.

Конференцията "премести" досегашният лидер на СДС Румен Христов като зам.-председател. Другите заместници на Лазаров са шефът на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабаиванов и лидерът на СДС-Варна Янко Станев. Главен секретар стана Миглена Горанова.