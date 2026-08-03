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Даниел Вълчев няма да е кандидат-президент

03 Авг. 2026
БГНЕС

Бившият вицепремиер и министър на образованието Даниел Вълчев заяви пред БНТ, че няма да бъде кандидат за президент на предстоящите избори. 

Преди седмици професор Вълчев посочи, че е "отворен за размисъл" относно възможността да се кандидатира за президент, но днес допълни, че е стигнал до извода, че тези избори ще бъдат партийни и няма много място за гражданска кандидатура като неговата. 

Деканът на Юридическия факултет в СУ "Св. Кл. Охридски" заяви, че "трябва да се даде шанс на това правителство, на мнозинството" и "в момента не е ясно кой е опозиция". След семейно обсъждане стигнал до извода, че "този тип публичност ни е чужда".

Името на Даниел Вълчев се обсъждаше неофициално и в публичните среди като възможна равноотдалечена или обединяваща фигура за дясноцентристките политически сили, въпреки че той се афишираше като "граждански кандидат". За такава обща кандидатура настояваха от ГЕРБ, но ПП и ДБ категорично отказаха. 

Чуха се дори положителни оценки за евентуалната кандидатура на Вълчев — например бившият финансов министър Владислав Горанов заяви в лично качество, че би подкрепил и гласувал за Даниел Вълчев, ако той се яви на президентските избори. 

Проф. Вълчев определи като несериозни различните твърдения, че би бил кандидат на различни политически сили: „За мен казваха, че съм кандидат и на Радев, и на Борисов, и на ДПС и т.н. То излезе някак си като в оня виц – в едно село имало само един българин, всички останали били цигани и му викали Бай Иван Циганина. Сега всички излязоха граждански кандидати. Изведнъж хора като мен излязоха партийни кандидати. Това е изключително смешно. Честно казано малко и тъжно."

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