В СДС подготвят лидерска рокада

След 8 години като лидер на СДС, Румен Христов ще отстъпи поста. Според партийния устав председателят на СДС може да бъде избиран най-много за два последователни мандата. А Христов заема ръководната позиция от 2018 г. насам .

Той всъщност няма намерение да напуска ръководството – планира да остане заместник на новия председател. В негов Фейсбук пост директно се посочва, че това ще бъде главният секретар на СДС Илия Лазаров. Той е един от най-приближените на Христов и заема този пост също от 2018 г.

Като рекапитулация за времето, в което беше начело на партията, Христов заявява, че "успях да я съхраня, за разлика от редица други партии на прехода, които вече ги няма". Това стана реално благодарение на трайния съюз с ГЕРБ, който беше създаден при неговото управление.

През 2019 г. Христов вкара СДС в коалиция с партията на Бойко Борисов за европейските избори, а след това и за местния вот същата година. Две години по-късно двете партии се съюзиха и за парламентарни избори и оттогава насам са заедно. Самият Христов редовно е депутат в Народното събрание от ГЕБ-СДС.