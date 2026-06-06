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Министър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения и корупция

"Прогресивна България" няма да означава прогресивна данъчна система, обеща той

06 Юни 2026Обновена
Александър Пулев
БГНЕС
Александър Пулев

"Има шокиращи данни за нарушения на добрите икономически и търговски практики, включително авансови плащания до 100% и договори без реално изпълнение. Има сериозни съмнения за корупция в ключови икономически структури," обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в интервю за БНТ.

Пулев каза, че първите действия в министерството са били насочени към финансов контрол, като е спрял всички плащания по договори по обществени поръчки в министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Информация ще бъде предоставена след няколко дни. 

Пулев уточни, че това е само първата стъпка от по-широк план за действия. Втората е предприемане на действия, за да има резултат.

Министърът твърдо заяви, че няма да има вдигане на данъците, нито въвеждане на прогресивна данъчна скала. "Прогресивна България" не трябва да означава прогресивна данъчна система. Това трябва да е последната стъпка. Имаме лошо наследство и сложна международна обстановка и трябва да подкрепим бизнеса, за да създава той нови работни места, а не да налагаме допълнителни административни тежести," каза Пулев.

Министърът на икономиката горещо защити спорното назначение на бившия енергиен министър Румен Христов, нашумял покрай сключването на неизгодния за България газов договор с турската "Боташ", в Държавната консолидационна компания. Той обясни, че Христов имал голям опит в преструктурирането на компании и като министър, а и освен това нямало да бъде човек, дето взема решения, а само член на борда на директорите. Той даже се съгласил да работи за 1770 евро месечно, а не както твърдеше лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев - срещу 18 минимални заплати, или 11 160 евро.

Пулев каза, че е търсил баланс между ново ръководство и съществуващ капацитет на ДКК. По думите му първоначалните оценки за състоянието на структурите са били противоречиви. „Имахме сигнали от търговски контрагенти, от хора, които са свързани със структурите, които ни дадоха обратна визия за състоянието на дружествата, и съответно аз нямам друг избор освен да заздравя съветите на директорите, да намеря хора, които имат нужния сплав между силен международен и административен опит", каза той.

Министърът даде да се разбере, че ще бъдат намалени и други заплати в държавния сектор. Това била много трудна реформа, никой не посмял да я направи, но ПБ затова били избрани.

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Ключови думи:

Александър Пулев, Румен Христов, Боташ

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