Правителството представи пред J.P. Morgan планове за мащабни проекти

България има потенциал да привлече значителен частен капитал в стратегически енергийни и инфраструктурни проекти, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев на среща с представители на американската инвестиционна банка J.P. Morgan.

България има потенциал да привлече значителен частен капитал в стратегически енергийни и инфраструктурни проекти. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев на среща с представители на американската инвестиционна банка J.P. Morgan във вторник.

От J.P. Morgan представиха възможностите на Инициативата за сигурност и устойчивост (Security and Resiliency Initiative – SRI) на компанията за мобилизиране на значителен частен капитал в подкрепа на сектори от критично значение за икономическата стабилност като енергетика, модерно производство, критични вериги на доставки и стратегически технологии, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.

Пред американската инвестиционна банка Пулев е откроил развитието на инфраструктурата и подготвяната законодателна реформа за публично-частните партньорства. Министърът е изложил плановете за развитие на електроенергийните мрежи, трансграничната свързаност, ядрената енергетика, газовите мощности и съоръженията за съхранение на енергия. Той е подчертал потенциала на страната за развитие на помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ) - България разполага с една действаща система, а в плановете са включени още три проекта, всеки с планирана мощност от близо 1 GW.

Вицепремиерът е акцентирал върху обединението на всички дейности, свързани с инвестициите, под юрисдикцията на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) - всички агенции, дирекции и различни структури, разпръснати доскоро в цялата администрация вече са на едно място с общо управление. По думите му следващата стъпка е създаване на централно координационно звено към Министерския съвет, което ще осигурява единна точка за контакт с инвеститорите и институциите във връзка с всички разрешителни и административни процедури.

Пулев е запознал представителите на J.P. Morgan с плановете на правителството за развитие на система за рисков капитал и подкрепа на стартиращи компании. „Ще им се предостави иновативна среда (Sandbox) за реално тестване на продукти и услуги чрез държавни агенции и предприятия от селскостопански до индустриални и отбранителни структури. Успешните компании ще получават директни договори и подкрепа“, подчерта той.

Вицепремиерът съобщи и за идеята в района на София да се изгради нова индустриална зона, насочена към иновативни компании и високотехнологични производства. „Част от проектите ще могат да се реализират чрез съвместни дружества с държавно участие в съотношение 50:50 в зависимост от степента на технологичен трансфер. В някои случаи това ще позволи и индиректна държавна гаранция при финансиране на тези съвместни структури“, посочи още Пулев.