Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Владимир Малинов е отстранен от "Булгартрансгаз"

Чака се одобрение от КЕВР преди вписването на новото ръководство в Търговския регистър

01 Авг. 2026
Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз" повече от 7 години.
БГНЕС
Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз" повече от 7 години.

Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор на държавната компания "Булгартрансгаз", съобщиха "Медиапул" и БНР. Неговото място ще заеме Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов бе служебен министър на енергетиката в правителството на Димитър Главчев.

Сменени са и други членове на Управителния съвет, като решението е взето от Надзорния съвет на компанията преди седмица. То все още не е внесено за вписване в Търговския регистър, защото чака одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране. По информация на БНР от регулатора са изискали допълни документи.

От борда на директорите е освободена и Дарина Колева, съобщава "Медиапул". Двамата нови членове в директорския борд са Росен Петков и Лъчезар Георгиев, който е преподавател в Минно-геоложкия университет.

Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз" повече от 7 години. Той стана обект на проверка от Европейската прокуратура заради обществената поръчка за разширяването на газохранилището в Чирен, която беше спечелена от "Главболгарстрой". Сигналът беше за промяна на условията, които спестяват на изпълнителя между 80 и 90 млн. лв. След претърсванията в газовия оператор през лятото на 2024 г. и замразяването на търга от самия Малинов – вече като министър на енергетиката, "Главболгарстрой" се отказа от договора. Впоследствие Малинов се върна обратно в държавното газово дружество и тогава бе обявена нова поръчка за сондажите с променени параметри. Поръчката обаче бе прекратена, защото газовият оператор прецени, че има проблеми с офертите и на тримата кандидати.

Това е поредната промяна в ръководствата на държавните енергийни дружества. Вече бяха сменени ръководствата на Българския енергиен холдинг, Мини "Марица изток", и ТЕЦ "Марица изток 2", както и Надзорния съвет на "Булгартрансгаз".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Булгаргаз, Владимир Малинов

Още новини по темата

"Нафтогаз" и "Булгаргаз" са пред подписване на договор, обяви депутат от ПБ

18 Юли 2026

Бивш шеф на "Петрол" поема "Булгаргаз"
17 Юли 2026

КЕВР утвърди поскъпване на природния газ с близо 6%
30 Юни 2026

КЕВР и "Булгаргаз" свалиха леко цената на природния газ
01 Юни 2026

"Шел" спечели търга за доставка на газ у нас през Турция

12 Май 2026

"Булгаргаз" покани 37 фирми на търг за доставка на газ

29 Апр. 2026

Стотици карамфили блокираха Орлов мост в София

08 Февр. 2026

"Булгаргаз" неумолимо трупа неплатени сметки към "Боташ"
08 Февр. 2026

Румен Радев извади голямата баданарка за аферата "Боташ"

06 Февр. 2026

КЕВР оспори скока на цената, поискан от "Булгаргаз"
28 Яну. 2026

"Булгаргаз" вдига цената със 7.9% през ноември

30 Окт. 2025

Дългът на "Топлофикация София" нарасна до 2.1 млрд. лв.
03 Окт. 2025

"Булгаргаз" обяви търг за четири кораба с втечнен газ

17 Септ. 2025

"Топлофикация София" трупа още загуби и борчове

16 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки