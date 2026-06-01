КЕВР и "Булгаргаз" свалиха леко цената на природния газ

Цената, по която "Булгаргаз" ще продава природен газ на своите клиенти през юни, е 35,62 евро/MWh. Това обяви Комисията за енергийно и водно регулиране. Това бе и предложението на държавния газов търговец - за символично намаление с 1% спрямо май.

"Утвърдената цена е много изгодна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с над 10 евро/MWh или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава трети месец. Справката показва, че в сравнение с международните котировки, утвърдената регулирана цена за м. април е с около 20 евро/MWh по-ниска. През май тенденцията се запазва и цената за вътрешния пазар е с над 10 евро/MWh по-изгодна в сравнение с международните котировки", обясниха от КЕВР.

В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ осигури и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци след организиран търг.

Доставяните количества от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятните цени за вътрешния пазар. До юни българският потребител е предпазен от рязкото поскъпване на европейските газови пазари, но през юли цената по дългосрочния договор с Азербайджан трябва да се актуализира. Това означава сигурно поскъпване, защото ще бъдат отчетено поскъпването на петрола през последните три месеца заради войната в Близкия Изток. Допълнителни фактори за ценовия ръст на газа са нарастващото търсене за запълване на газохранилищата и конкуренцията между европейските и азиатските пазари за доставки на LNG.