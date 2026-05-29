Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Високи цени стъписват туристите в Гърция

Всичко поскъпва - от храната и бензина до билета за музея

Днес, 09:41
На островите литър бензин стига 2.60 евро.
На островите литър бензин стига 2.60 евро.

Цените в Гърция се повишават драстично. Летовниците съкращават броя на нощувките и ограничават посещенията си в заведения, съобщи БНР, като цитира представители на местния туристически бизнес.

"Забравете за евтина почивка в Гърция", коментират потребители в социалните мрежи. Проучване показва, че половината гърци няма да почиват това лято заради недостиг на средства. 

Всички цени вървят нагоре, вкл. и билетите за музеи. Посещението на Акропола в Атина вече струва 30 евро на човек.

Бензинът чупи рекорди, като на островите достига 2.60 евро за литър. Самолетните билети са поскъпнали с поне 20%, предава БНТ. 

От агенцията за контрол на пазара прогнозират ново покачване на цените на храните. 

Има повишен интерес към пакети "ол инклузив", тъй като те вече изглеждат много изгодни на фона на поскъпналите хранителните стоки в магазините.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гърция

Още новини по темата

По време на гръцката криза е имало идея да се продаде Акрополът
13 Май 2026

Гърция започва ограничаване на броя на туристите

12 Май 2026

Гърци готвят блокада с трактори на пункт "Кулата"

10 Май 2026

Тръмп ще посети Гърция тази година
05 Май 2026

Гръцки екипи са на българо-турската граница при Капитан Андреево
30 Апр. 2026

Гърция отложи новите аптечки за коли за началото на 2027 г.
27 Апр. 2026

Гърция не е подходяща за туризъм на почивния 1 май заради стачка
27 Апр. 2026

Кожухарството в Гърция разцъфтява заради модата и Китай
27 Апр. 2026

Гърция удари цигарен канал за €1 млрд., ръководен от "Президента" и "Путин"
21 Апр. 2026

Гърция въвежда наркотестове за шофьори и нови изисквания за аптечките
08 Апр. 2026

Наводнения и гръмотевични бури удариха Гърция
03 Апр. 2026

Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати
01 Апр. 2026

Гърция ще дава по 1500 евро на лекари да работят по малките острови
21 Март 2026

Пазим България и от ракети, и от дронове, обяви гръцкият военен министър

12 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса