Високи цени стъписват туристите в Гърция

Цените в Гърция се повишават драстично. Летовниците съкращават броя на нощувките и ограничават посещенията си в заведения, съобщи БНР, като цитира представители на местния туристически бизнес.

"Забравете за евтина почивка в Гърция", коментират потребители в социалните мрежи. Проучване показва, че половината гърци няма да почиват това лято заради недостиг на средства.

Всички цени вървят нагоре, вкл. и билетите за музеи. Посещението на Акропола в Атина вече струва 30 евро на човек.

Бензинът чупи рекорди, като на островите достига 2.60 евро за литър. Самолетните билети са поскъпнали с поне 20%, предава БНТ.

От агенцията за контрол на пазара прогнозират ново покачване на цените на храните.

Има повишен интерес към пакети "ол инклузив", тъй като те вече изглеждат много изгодни на фона на поскъпналите хранителните стоки в магазините.