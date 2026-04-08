Гърция въвежда наркотестове за шофьори и нови изисквания за аптечките

И двете може да засегнат и стотиците хиляди българи, които ходят в съседната държава

08 Апр. 2026

Гърция ще въведе тест за наркотици за шофьорите, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Етнос". Това ще е поредната мярка, която правителството взима по отношение на пътната безопасност, предава БТА.

Процедурата по въвеждане на теста е в последен етап, като се очаква да бъдат определени техническите параметри.

"Шофирането под влиянието на наркотични вещества ще бъде третирано със същата строгост, както шофирането под въздействието на алкохолни напитки", е заявил директорът на Пътната полиция в Атина Сотирис Калтабалис пред ресорната комисия по пътна безопасност в парламента.

Данни на Европейската комисия за 2025 г. показват, че Гърция регистрира голям спад – от 22 на сто – на катастрофите, довели до смъртни случаи.

От Пътната полиция в Атина отчитат близо 40 хиляди нарушения с превишаване на скоростта през 2025 г., което е с 60,4 на сто повече спрямо година по-рано. Отчетеният ръст се дължи и на засиления контрол чрез разширяване на мрежата от поставени камери и радари.

Според данни на Пътната полиция в гръцката столица през миналата година в областта Атика са регистрирани общо 402 349 пътни нарушения. Над 11 хиляди души са били засечени да шофират под въздействието на алкохол.

В рамките на Пътната полиция в Атина вече има и специална група, която следи социалните мрежи с цел да бъде предотвратено организирането на гонки между автомобили, които създават предпоставки за пътни произшествия, пише още "Етнос".

Междувременно бе обявено, че има нови регламент, който влиза в сила на 18 юни 2026 г. и задължава шофьорите в Гърция да преоборудват колите си с аптечки с поне 16 основни медицински средства с точно определени размери, предава AutoMedia, която е част от Investor.bg.

Местните медии съобщават, че изискването обхваща всички моторни превозни средства на гръцка територия, освен мотоциклетите, като целта е осигуряване на незабавна помощ при инцидент.

Всички медицински принадлежности в аптечката трябва да бъдат в срок на годност, в отлично състояние и със задължителната СЕ маркировка съгласно европейските стандарти. Новите правила дават и ясни насоки за това къде точно да държите аптечката – тя трябва да бъде на лесно и достъпно място в купето, за да може да се реагира светкавично при инцидент. Регламентът изрично забранява аптечката да се заключва или в нея да се държат странични предмети, които нямат нищо общо с оказването на първа помощ.

Освен това правилата задължават собствениците и шофьорите веднага да попълват липсите в аптечката след всяко ползване. Медикаментите изискват редовна подмяна – максимум на всеки две години, като летните жеги налагат дори по-често обновяване заради условията на съхранение в колата. Законът предвижда глоба от 30 евро за всеки, който пренебрегне тези изисквания,съгласно член 85 от Кодекса за движение по пътищата (Закон 5209/2025).

Проверка на сайта е установила, че такива аптечки вече се продават в специализирани сайтове в Гърция, като цените им варират от около 20 до 30 евро. Ето кои артикули задължително трябва да имате в аптечката си, ако предприемете пътуване в южната ни съседка след 18 юни според AutoMedia:

 1. Спасително одеяло (изотермично, с минимални размери 210 x 160 см) - предпазва от измръзване или прегряване.

 2. Ролка медицинско тиксо (лейкопласт, 5 м x 2,5 см - за закрепване на превръзки.

 3. Комплект лепенки (цитοпласт) -14 броя различни размери.

 4. Стерилен индивидуален бинт (малък, прибл. 6 x 8 см) - с прикрепена марля.

 5. Стерилен индивидуален бинт (среден, прибл. 8 x 10 см).

 6. Стерилен индивидуален бинт (голям, прибл. 10 x 12 см).

 7. Стерилен компрес за изгаряния (60 x 80 см) - специална марля, която не залепва за раната.

 8. Стерилни марли (10 x 10 см, в чифт) - за почистване и покриване на рани.

 9. Еластичен бинт (тесен, 6 см x 4 м) - за фиксиране.

10. Еластичен бинт (широк, 8 см x 4 м).

11. Триъгълна кърпа (96 x 96 x 136 см) - за обездвижване на ръка или превръзки.

12. Ножица за първа помощ (със заоблени върхове, за да не нарани кожата).

13. Еднократни медицински ръкавици: (голям размер, без латекс - винил или нитрил).

14. Мокри кърпички за почистване на кожата (антисептични).

15. Медицинска маска за лице (тип IIR или FFP2).

16. Инструкции за оказване на първа помощ (кратко ръководство).

Още новини по темата

Прокурори алармират за драма с фентанила и дрогата на изнасилвача
06 Апр. 2026

Наводнения и гръмотевични бури удариха Гърция
03 Апр. 2026

Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати
01 Апр. 2026

Гърция ще дава по 1500 евро на лекари да работят по малките острови
21 Март 2026

Пазим България и от ракети, и от дронове, обяви гръцкият военен министър

12 Март 2026

Средната цена на бензина в Гърция се вдигна с 10 евроцента за 7 дни
08 Март 2026

Национална стачка ще парализира Гърция в събота

27 Февр. 2026

Мицотакис предлага промени в конституцията на Гърция
08 Февр. 2026

Висш гръцки военен е арестуван за шпионаж за Китай
06 Февр. 2026

Букурещ залага на българските магистрали за по-бърз път до Гърция
27 Яну. 2026

Гърция затвори за измами десетки бензиностанции в "български райони"
23 Яну. 2026

Наводнения и бури опустошиха Гърция и Южна Италия

22 Яну. 2026

15 турски знаменитости са дали положителни проби за наркотици
16 Яну. 2026

Фермерска стачка тотално затваря границата с Гърция
14 Яну. 2026

