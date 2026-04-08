Гърция въвежда наркотестове за шофьори и нови изисквания за аптечките

Гърция ще въведе тест за наркотици за шофьорите, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Етнос". Това ще е поредната мярка, която правителството взима по отношение на пътната безопасност, предава БТА.

Процедурата по въвеждане на теста е в последен етап, като се очаква да бъдат определени техническите параметри.

"Шофирането под влиянието на наркотични вещества ще бъде третирано със същата строгост, както шофирането под въздействието на алкохолни напитки", е заявил директорът на Пътната полиция в Атина Сотирис Калтабалис пред ресорната комисия по пътна безопасност в парламента.

Данни на Европейската комисия за 2025 г. показват, че Гърция регистрира голям спад – от 22 на сто – на катастрофите, довели до смъртни случаи.

От Пътната полиция в Атина отчитат близо 40 хиляди нарушения с превишаване на скоростта през 2025 г., което е с 60,4 на сто повече спрямо година по-рано. Отчетеният ръст се дължи и на засиления контрол чрез разширяване на мрежата от поставени камери и радари.

Според данни на Пътната полиция в гръцката столица през миналата година в областта Атика са регистрирани общо 402 349 пътни нарушения. Над 11 хиляди души са били засечени да шофират под въздействието на алкохол.

В рамките на Пътната полиция в Атина вече има и специална група, която следи социалните мрежи с цел да бъде предотвратено организирането на гонки между автомобили, които създават предпоставки за пътни произшествия, пише още "Етнос".

Междувременно бе обявено, че има нови регламент, който влиза в сила на 18 юни 2026 г. и задължава шофьорите в Гърция да преоборудват колите си с аптечки с поне 16 основни медицински средства с точно определени размери, предава AutoMedia, която е част от Investor.bg.

Местните медии съобщават, че изискването обхваща всички моторни превозни средства на гръцка територия, освен мотоциклетите, като целта е осигуряване на незабавна помощ при инцидент.

Всички медицински принадлежности в аптечката трябва да бъдат в срок на годност, в отлично състояние и със задължителната СЕ маркировка съгласно европейските стандарти. Новите правила дават и ясни насоки за това къде точно да държите аптечката – тя трябва да бъде на лесно и достъпно място в купето, за да може да се реагира светкавично при инцидент. Регламентът изрично забранява аптечката да се заключва или в нея да се държат странични предмети, които нямат нищо общо с оказването на първа помощ.

Освен това правилата задължават собствениците и шофьорите веднага да попълват липсите в аптечката след всяко ползване. Медикаментите изискват редовна подмяна – максимум на всеки две години, като летните жеги налагат дори по-често обновяване заради условията на съхранение в колата. Законът предвижда глоба от 30 евро за всеки, който пренебрегне тези изисквания,съгласно член 85 от Кодекса за движение по пътищата (Закон 5209/2025).

Проверка на сайта е установила, че такива аптечки вече се продават в специализирани сайтове в Гърция, като цените им варират от около 20 до 30 евро. Ето кои артикули задължително трябва да имате в аптечката си, ако предприемете пътуване в южната ни съседка след 18 юни според AutoMedia:

1. Спасително одеяло (изотермично, с минимални размери 210 x 160 см) - предпазва от измръзване или прегряване.

2. Ролка медицинско тиксо (лейкопласт, 5 м x 2,5 см - за закрепване на превръзки.

3. Комплект лепенки (цитοпласт) -14 броя различни размери.

4. Стерилен индивидуален бинт (малък, прибл. 6 x 8 см) - с прикрепена марля.

5. Стерилен индивидуален бинт (среден, прибл. 8 x 10 см).

6. Стерилен индивидуален бинт (голям, прибл. 10 x 12 см).

7. Стерилен компрес за изгаряния (60 x 80 см) - специална марля, която не залепва за раната.

8. Стерилни марли (10 x 10 см, в чифт) - за почистване и покриване на рани.

9. Еластичен бинт (тесен, 6 см x 4 м) - за фиксиране.

10. Еластичен бинт (широк, 8 см x 4 м).

11. Триъгълна кърпа (96 x 96 x 136 см) - за обездвижване на ръка или превръзки.

12. Ножица за първа помощ (със заоблени върхове, за да не нарани кожата).

13. Еднократни медицински ръкавици: (голям размер, без латекс - винил или нитрил).

14. Мокри кърпички за почистване на кожата (антисептични).

15. Медицинска маска за лице (тип IIR или FFP2).

16. Инструкции за оказване на първа помощ (кратко ръководство).