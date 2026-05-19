Двама откраднаха 100 000 евро и ги изхарчиха за кредити и дрога

Парите са били в каса на автокъща в Банкя, извършителите са арестувани, но парите ги няма

Днес, 15:00
Илияна Кирилова

Софийска районна прокуратура е повдигнала обвинения на двама криминално проявени за кражба на 100 хил. евро от метална каса в автокъща в Банкя, съобщиха на брифинг от СДВР и държавното обвинение. Те вече са с постоянна мярка задържане под стража, съобщи говорителят на СРП прокурор Николай Николаев.

Случаят е от 29 април. След активна работа на столичната полиция двамата, смятани за извършители, са задържани при акция на 15 май. Те са на 31 и 38 години. Единият има седем регистрации за кражби, а другият 76 и е няколкократно осъждан, посочи зам.-директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи старши комисар Кристиан Тонев.

Той добави, че парите не са открити и се предполага, че всичките са похарчени за връщане на кредити и наркотици.

Прокурор Николаев добави, че извършителите са изхвърлили дрехите си и са направили всичко възможно да заличат следите си. Иззети са видеозаписи и са разпитани свидетели. Разследването продължава.

