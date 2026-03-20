Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата пусна електронни адреси за сигнали за изборите

Емил Дечев, Борислав Сарафов и Деньо Денев подписаха за национално звено между МВР, ДАНС и държавното обвинение за вота

Днес, 10:47
Булфото

Борислав Сарафов, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев подписаха съвместна заповед за създаване на Национално междуведомствено звено във връзка с провеждането на изборите за 52-ро Народно събрание на 19 април 2026 г., съобщава прокуратурата.

В Националното междуведомствено звено участват заместник-главният прокурор Ваня Стефанова, прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) и представители на ръководствата на МВР и ДАНС. То ще действа от деня на откриване на предизборната кампания – 20 март 2026 г. до 30 дни след официалното обявяване от Централната избирателна комисия (ЦИК) на окончателните изборни резултати.

Дейността на звеното цели да гарантира спазването на политическите права на гражданите, осигуряване на бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпленията, свързани с изборния процес и за законосъобразното провеждане на изборите за Народно събрание. Ще бъде обменяна информация с ЦИК, с областните междуведомствени звена в страната, ще се извършва анализ и обобщение на получените данни.

Във ВКП ще функционира и дежурно звено, което ще обработва всички постъпващи сигнали, свързани с изборни нарушения. Граждани и организации могат да подават сигнали на електронни адреси на прокуратурите в страната. 

Адресите са посочени в прикачен документ към прокурорското съобщение. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?