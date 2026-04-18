ЦИК спешно печата 300 000 бюлетини

300 хиляди бюлетини за Добрич и Шумен се печатат и транспортират в деня за размисъл. Причината е, че има разминаване в номерацията на някои от вече изготвените кочани и петна от мастило по тях.

Грешките са направени в плевенска печатница. "Очакваме становище на БНБ на какво се дължи този проблем. Такъв отдавна не е имало. Тази печатница не за първи път печата, затова е изненадващо защо са се получили тези неща. Важното е, че сме взели своевременно мерки да се отпечатат изцяло нови бюлетини, изцяло нов печат в печатница на БНБ. Важното е изборите да бъдат произведени както трябва, пък ще изясняваме после", заяви говорителят и зам.-председател на ЦИК Росица Матева.

Друг проблем са смяна на членове на секционни комисии (СИК) - в Благоевград, Хасково. Засега са малко, заменят се без затруднения от резервни. "Не е добра практика, защото тези членове на СИК са обучени. Не зная защо се случва, прави се от парламентарно представените партии. След като е спазен законът, няма как да противодействаме. Молим да се преустановят смените на членове на СИК", каза още Матева.