ЦИК въвежда мобилно приложение за проверка на протоколите в СИК

Членовете на секционните избирателни комисии ще проверяват дали правилно са попълнили протоколите чрез ново мобилно приложение, съобщи зам.-председателят на ЦИК Росица Матева по време на обичайния седмичен брифинг на комисията.

Матева демонстрира пред журналисти как работи приложението "еПротокол" и обясни, че с негова помощ ще се сравняват данните от електронния протокол с черновата на хартиения. Приложението е достъпно само на български език и може да бъде изтеглено от всеки. За отбелязване е, че членовете на секционните избирателни комисии ще правят онлайн тест от 32 въпроса след приключване на обучението им, за да се избегнат грешки при отчитането. Обучителни протоколи са качени на сайта на ЦИК.

По отношение на т.нар. хеш код или изходен код, който предизвика полемика на предни избори, Матева съобщи, че в сградата на Министерството на електронното управление (МЕУ) в зала със защитена среда е започнало предоставянето на изходния код на софтуера за гласуването с машини. В процедурата участват около 10 представители на партии и коалиции.

Матева съобщи, че е потигнато съгласие между ЦИК и партиите за това как ще бъдат разпределени съставите на секционните избирателни комисии в чужбина. В момента се очакват поименните предложения от партиите, а до 6 април ще бъдат назначени всички комисии извън България.

На 4 април изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. Това важи и за избирателите, които желаят да гласуват с подвижна кутия. Също на 4 април изтича и срокът за наблюдатели, кандидати и членове на ЦИК, които могат да подават заявления за гласуване на друго място. Очаква се до 8 април да бъдат предоставени машините за гласуване извън страната.