GenZ остана слабо представено в НС

На пръстите на двете ръце се броят депутатите от младото поколение

06 Май 2026
Очакваше се, че протестите ще катализират участието на младите в политическия живот.

Не се оправдаха очакванията, че поколението Z ще навлезе в парламента също толкова масирано, както негови представители се включиха в протестите миналия декември, а след това и в изборите. Въпреки че някои политически сили видимо ухажваха младите, в 52-рото Народното събрание влязоха съвсем малко нови лица от родените след 1997 г., които попадат в тази група.

"Прогресивна България", която стана първа политическа сила и според социолозите беше най-широко подкрепена от GenZ, е вкарала в парламента четирима от младото поколение. Това са Ивет Горанова на 26 г. - олимпийски шампион по карате от игрите в Токио 2020; Димитър Петров на 27 г. - бивш юрисконсулт в Столична община; Антонио Василев на 29 г. - бивш общински съветник от БСП в Плевен и бивш шеф на младежката структура на партията в града; и 24-годишната Мариям Сакъз, която преди това е работила във фармацевтичния бизнес.

Най-младият депутат в парламента е 23-годишната Анна Бодакова. Тя бе лансирана от "Да, България" като едно от лицата на протестите срещу кабинета "Желязков", а впоследствие и в предизборната кампания на партията. Преди това е работила като като сътрудник на депутата от "Да, България" Елисавета Белобрадова. Сега влиза в самостоятелната парламентарна група на ДБ, обособила се след раздялата с ПП.

От партията на Асен Василев пък останаха без представител на младото поколение в собствената си група, въпреки че поставиха специален акцент върху включването на младите, които доминираха протестите. 16-те депутати на ПП почти изцяло са вече познати фигури от партията, с изключение на трима нови – Велислав Величков, Иво Михайлов и Марин Тихомиров, които обаче принадлежат към по-възрастно поколение.

ГЕРБ-СДС и ДПС имат по един депутат от GenZ, при това вече със стаж като парламентаристи. За формацията на Бойко Борисов това е Красимир Терзиев, на 27 г. Той беше депутат и в предния парламент, а сега влезе като втори от Пловдив-град, след лидера Борисов, защото бившият правосъден министър Георги Георгиев се отказа от това място. От ДПС влезе 26-годишният Джем Яменов, който изглежда е ценен кадър за партията на Делян Пеевски, тъй като ще бъде депутат за трети път.

От "Възраждане", чиято група се сви до едва 12 депутати, нямат представител на поколението Z. Сред националистите се забелязват само познати имена от предните парламенти. 

На фона на малцината, които представят най-младите в новото Народно събрание, стои море от представители на X-поколението. Средната възраст на депутатите в този парламент е 49 години, като най-възрастният е Румен Миланов на 77 г. от "Прогресивна България". Това показва, че въпреки вниманието, насочено към GenZ, в Народното събрание преобладават хората на средна възраст.

