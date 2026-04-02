Поколението Z щурмува изборите

Масовият протест от края на 2025 г., който доведе до падането на кабинета на Росен Желязков, се смята за първата голяма политическа проява на поколението Z у нас. Тази представа е подтикнала участниците в изборите да включат негови представители в кандидат-депутатските си листи. Малцина от тях са на предни позиции, което предполага, че едва ли ще ги видим и в Народното събрание. Някои от кандидатите са амбициозни и образовани, други обаче са току-що напуснали ученическите скамейки и доста неориентирани. Това води до доста комични представяния, обещания и предизборни прояви.

Сред политическите сили, които се стараят да привлекат GEN Z към политиката, е ПП-ДБ, които се похвалиха, че включват в листите си "едни от най-ярките лица на протеста". От ПП обясниха новата кадрова политика с това, че "по време на най-масовите протести за последните 30 години се появи едно цяло ново поколение на площадите и разпознаваеми личности, които изразиха многократно своята нетърпимост срещу мафията и управленския модел на Борисов и Пеевски".

Сред лицата, които ПП-ДБ лансира, е 25-годишният Петър Танев, който издигна на протеста плаката "GEN Z is coming". Той е учил в Руския университет на дружбата на народите "Патрис Лумумба" до 2022г. и се представя като активист още от онези дни. Първите му изяви на протести са срещу фалшифицирането на местните избори в Москва и в подкрепа на Алексей Навални след отравянето му.

Политически актив на улицата натрупа и студентката по право Малена Малчева, която вече е високопоставен кадър на ПП – съпредседател е на младежката организация на партията. Името й нашумя, когато беше разкрито, че бащата на Малена – Петьо Малчев, през 2012 г. е осъден на три години и половина лишаване от свобода за участие в организираната престъпна група "Шейховете" за кражба на гориво от тръбопровода на "Нефтохим", Бургас. В отговор на това младата активистка публикува видео в социалните мрежи и заяви, че това е "евтин политически анти-PR на фона на травма от детството". "Аз считам, че е важно всеки човек да поеме отговорност за собствените си действия, а не за тези на родителите си… Към онзи момент аз израствам без баща си", смята Малена.

Връзка с "Да, България" (ДаБГ) се забелязва в досегашната обществена кариера на 23-годишната Анна Бодакова, която също се изяви на декемврийското гражданско недоволство. Бодакова работи в Народното събрание като сътрудник по култура и културни политики към депутата от ДаБГ Елисавета Белобрадова. Преди това е работила в общинското предприятие "Туризъм". Наскоро Бодакова и Белобрадова стартираха подкаст заедно – очевидно като опит да се хвърли мост върху сегашното лидерство на ДаБГ и най-младите хора, които тепърва започват да се интересуват от политика и да гласуват.

В биографиите на някои от младите кандидати се забелязва връзка с Обединението "Студенти против мафията", което участваше в протестите като независима и непартийна младежка инициатива.

Като Александър Иванов, който е съучредител на организацията, и Марин Тихомиров – един от говорителите на протеста на 10 декември, които попадат в листите на ПП. Преди учредяването на "Студенти против мафията" Иванов взима участие в протестите за стипендиите на студентите в платена форма на обучение. В социалните мрежи Александър, който се провъзгласява за бъдещ главен прокурор на България, качва съдържание в опит да урони авторитета на част от депутатите от предишното Народно събрание.

Друг представител на обединението – Мартин Грозев, се е ориентирал към "Прогресивна България", водена от бившия президент Румен Радев. В листите на коалицията има още представители на младото поколение, някои от които нямат никакъв опит в живота. Такава например е 26-годишната Симона Зескас, която е завършила "Отбрана и национална сигурност", но е работила като продавач-аранжор, където е развила комуникационни умения. 21-годишният Веселин Илов пък дори още не е завършил - той е студент втори курс "Бизнес администрация" в УНСС.

От партията на Бойко Борисов нападат опонентите си, че експлоатират надеждите на младото поколение. "В края на 2025 година изпечени измамници трупаха лайкове на фона на надеждите на младите по площадите. Хора, които доказаха, че не могат да вземат властта чрез избори, взривиха общественото недоволство с гласовете на поколението GEN Z, обещавайки им реално присъствие в политическите процеси", обявиха от ГЕРБ във Фейсбук при представяне на младежите сред своите кандидати.

Хората на Борисов се похвалиха, че техен кадър е най-младият депутат за последните няколко парламента – 26-годишният Георги Кръстев, който вече участва в трето поред Народно събрание. Като депутат е работил в парламентарните комисии по околната среда и транспорта. Други млади хора в герберските листи са Калоян Кюркчиев в София и Марк Кюркчиев в Кюстендил.

Наскоро на предизборно мероприятие на ГЕРБ съпартийци на Борисов се похвалиха пред него, че имат млада листа. Водачът им ги предупреди: "Няма да залитате по джензитата, ние сме балансирана партия, да има и от едните, и от другите, и от третите." "Имаме и Милениум, и джензита, и всякакви имаме", успокоиха го колегите му.

Прави впечатление, че младите членове на ГЕРБ се опитват силно да навлязат в ТикТок, където заливат потребителите с видеа, възхваляващи постиженията на партията във властта. Вероятно директивата за това е спусната от партийната централа - наскоро Борисов лично откри тази социална мрежа и редовно пуска изявления там.