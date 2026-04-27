Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

На закрита среща ГЕРБ умува върху поражението си от Радев

Победените бивши управляващи се събраха в Пловдив, за да обсъдят възможностите си за бъдещето

Днес, 18:01
Няма да разберем какво ще си кажат Борисов и съпартийците му.
Три дни преди първото заседание на новия парламент бившите управляващи от ГЕРБ се събраха в Пловдив на национална среща, на която да обсъдят причините за тежкото си изборно поражение от експрезидента Румен Радев, както и бъдещите си действия. Хората на Бойко Борисов наложиха пълно медийно затъмнение на съвещанието, което се провежда в местен хотел.

ГЕРБ получи малко над 430 хиляди гласа – с около 200 хиляди по-малко, отколкото взе на предните избори през октомври 2024 г., и с милион по-малко от гласувалите за „Прогресивна Българя“ на Радев. Формацията на Борисов ще разполага едва с 39 депутати в 52-то Народно събрание, което я оставя със слаба политическа тежест. Два дни след изборите Борисов обяви, че причината за загубата е сътрудничеството на ГЕРБ с ПП-ДБ и ДПС.

Макар че разполага с кмет в Пловдив, ГЕРБ остана едва трета на изборите с тройно по-малко гласове от ПБ и с около 5000 по-малко от ПП-ДБ. Дали това е изиграло роля в избора на града като място за съвещанието, остава неясно.

Срещата, в която участват новите депутати, областните координатори и кметовете на партията, се провежда изцяло при закрити врати. Не се предвиждат никакви изявления пред медиите, нито ще бъдат обявени конкретните решения от анализа, който партийците ще направят, казал е пресцентърът на ГЕРБ, цитиран от пловдивския сайт "Под тепето". Дори и лидерът Бойко Борисов, който обича публичните изяви, няма да говори.

Поражението досега доведе до една оставка - на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, който напусна Изпълнителната комисия на ГЕРБ с мотива, че поема отговорност за провала. През март той беше избран от Борисов, заедно с бургаския кмет Димитър Николов, за да стегнат местните структури на партията. Други желаещи да поемат отговорност за момента липсват.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГЕРБ, парламентарни избори 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

