На закрита среща ГЕРБ умува върху поражението си от Радев

Три дни преди първото заседание на новия парламент бившите управляващи от ГЕРБ се събраха в Пловдив на национална среща, на която да обсъдят причините за тежкото си изборно поражение от експрезидента Румен Радев, както и бъдещите си действия. Хората на Бойко Борисов наложиха пълно медийно затъмнение на съвещанието, което се провежда в местен хотел.

ГЕРБ получи малко над 430 хиляди гласа – с около 200 хиляди по-малко, отколкото взе на предните избори през октомври 2024 г., и с милион по-малко от гласувалите за „Прогресивна Българя“ на Радев. Формацията на Борисов ще разполага едва с 39 депутати в 52-то Народно събрание, което я оставя със слаба политическа тежест . Два дни след изборите Борисов обяви , че причината за загубата е сътрудничеството на ГЕРБ с ПП-ДБ и ДПС.

Макар че разполага с кмет в Пловдив, ГЕРБ остана едва трета на изборите с тройно по-малко гласове от ПБ и с около 5000 по-малко от ПП-ДБ. Дали това е изиграло роля в избора на града като място за съвещанието, остава неясно.

Срещата, в която участват новите депутати, областните координатори и кметовете на партията, се провежда изцяло при закрити врати. Не се предвиждат никакви изявления пред медиите, нито ще бъдат обявени конкретните решения от анализа, който партийците ще направят, казал е пресцентърът на ГЕРБ, цитиран от пловдивския сайт "Под тепето" . Дори и лидерът Бойко Борисов, който обича публичните изяви, няма да говори.