Георги Кандев изненадващо напуска МВР

Главният секретар на МВР Георги Кандев изненадващо обяви, че напуска МВР. Той направи това в емоционален пост във "Фейсбук".

"Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието. 30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човекът, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ", написа Кандев.

От поста му става ясно, че той напуска не само поста главен секретар, който той изпълняваше временно, но и изобщо системата на МВР.

Кандев дойде като временен главен секретар в МВР заедно със служебния вътрешен министър Емил Дечев. Дотогава той беше офицер за свръзка и полицейско аташе в Сърбия. Преди това Кандев беше директор на областната дирекция на МВР в Благоевград. Служебният премиер Андрей Гюров обяви Кандев за негов избор за главен секретар на МВР. И двамата са от Гоце Делчев, но Гюров твърди, че се запознали чак през 2021 г.

С идването си в МВР на най-високия професионален пост, Кандев придоби много бързо голяма популярност с операциите срещу купуването на гласове и с постовете си на страницата си във "Фейсбук".

В един момент след изборите той изненадващо обяви, че е бил заплашван по телефона от анонимни лица, че не само, че ще бъде обвинен, но и че ще бъде арестуван за искане на подкуп. Кандев сам съобщи, че е имало натиск срещу него като забърка в историята лице с прякор Картоф и бивш главен секретар на МВР.

В съвместно интервю с Гюров след изборите, Кандев обяви: „Моят екип ме нарича „ходещо меме“. Когато ситуацията е тежка, изглеждам по този начин и погледът ми е фокусиран. Зад строгия поглед се крие нормален човек, съпруг, баща, служител от 27 години на МВР. Аз съм служил на родината 27 години, така че продължавам и смятам да продължавам да служа на родината, доколкото мога и ми стигнат силите“.

„Като служител на МВР не членувам в политически партии и нямам политически пристрастия. Следвам единствено закона. Ако победителите в изборите решат да разчитат на мен, аз ще продължа да служа, но подчертавам, че служа само на закона. Към този момент нямам покана да продължа да служа, нито да освободя поста на главен секретар на МВР“, каза още той тогава. Кандев постоянно повтаряше, че работи така, както са го учили във ФБР, където е изкарал курс в далечната 2008 г. Според официалната му биография той е завършил Академията на МВР и право в Югозападния университет в Благоевград.

Един от най-големите застъпници за оставането на Кандев беше президентът Илияна Йотова. „Аз бих дала шанс на главния секретар на МВР Георги Кандев. Давам му висока оценка, макар да е временно изпълняващ. Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да продължи работата си“, коментира Йотова пред журналисти в средата на април т.г.

Независимо, че Кандев бе оставен от правителството на Румен Радев и от сегашното ръководство на МВР, той постепенно е изтласкан в периферията. Очевидно му беше забранено да пуска постове на страницата си във "Фейсбук", силно бяха ограничени публичните му прояви до изпращане за потушаване на напрежение в Габрово и до съобщаване на ареста на прокурорския син.

Седмици наред правителството не го предложи и за постоянен главен секретар на МВР, което също показваше, че има сериозно напрежение.