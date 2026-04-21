Йотова: Аз бих дала шанс на Кандев да остане главен секретар на МВР

Готова съм да отложа пътуване до Дубровник заради свикването на НС, каза още президентът

21 Апр. 2026Обновена
Илияна Йотова
БГНЕС
Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова заяви, че би подкрепила настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев да продължи работата си на този пост.

„Аз бих дала шанс на главния секретар на МВР Георги Кандев. Давам му висока оценка, макар да е временно изпълняващ. Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да продължи работата си“, коментира Йотова пред журналисти. Тя бе гост на тържественото събрание на Съюза на юристите в България, с което се отбелязват Денят на Конституцията и професионалният празник на юриста. 

Президентът натърти, че решението кой да е на този пост ще се вземе обаче единствено от новия вътрешен министър и новото правителство. 

Почти веднага след хвалбите на Йотова, Пандев пусна поредния си пост във фейсбук като този път се похвали с първа присъда. "Съдът постанови присъда по случай на изборно престъпление в ОДМВР Плевен. И. Т. е призната за виновна за купуване на гласове за изборите в неделя! Наказанието ѝ е една година лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5 100 евро", написа той.

Йотова обяви, че е твърде възможно следващата седмица - още сряда или четвъртък да бъде свикано Народното събрание. 

"Чакам решението на ЦИК. Надявам се до събота да имаме поименният списък на народните представители, което означава в кратки срокове излизането им в Държавен вестник във вторник. Има всички основания да свикаме Народното събрание. Аз съм готова да отложа своето посещение в Дубровник, ако те са готови", каза тя. 

На въпрос дали Борислав Сарафов ще се оттегли сам тя заяви: "Не мога да говоря от името на г-н Сарафов, въпрос на негова преценка". 

 

Ключови думи:

Илияна Йотова, Георги Кандев

Още новини по темата

Главният секретар на МВР: Имаше натиск
21 Апр. 2026

Президентката: Всеки глас може да е решаващ срещу купения вот
17 Апр. 2026

МВР разби група с 200 000 евро за купуване на гласове
17 Апр. 2026

Общински съветник в Разлог е арестуван за купуване на гласове
11 Апр. 2026

Полицията иззе от търговци на гласове 200 лични карти на починали хора
10 Апр. 2026

ГЕРБ скочи на свой бивш министър заради кабинета
09 Апр. 2026

Главният секретар на МВР: Гласове вече се купуват с фалшиви евро
03 Апр. 2026

Президентът нападна остро премиера за споразумението с Киев
31 Март 2026

Адемов: Проверявани за вота задействат синдрома на "скъсания менискус"
31 Март 2026

МВР арестува шефа на пощата за Кърджалийска област за изборни заплахи

26 Март 2026

Бербатов получи акт за неправилно съхранение на личното оръжие
21 Март 2026

Йотова подписа указа за освобождаването на главния секретар на МВР
25 Февр. 2026

Йотова иска още документи, преди да реши за смяната на главсека на МВР
24 Февр. 2026

САЩ ще забавят доставката на вторите 8 F-16 с година
24 Февр. 2026

