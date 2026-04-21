Йотова: Аз бих дала шанс на Кандев да остане главен секретар на МВР

Президентът Илияна Йотова заяви, че би подкрепила настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев да продължи работата си на този пост.

„Аз бих дала шанс на главния секретар на МВР Георги Кандев. Давам му висока оценка, макар да е временно изпълняващ. Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да продължи работата си“, коментира Йотова пред журналисти. Тя бе гост на тържественото събрание на Съюза на юристите в България, с което се отбелязват Денят на Конституцията и професионалният празник на юриста.

Президентът натърти, че решението кой да е на този пост ще се вземе обаче единствено от новия вътрешен министър и новото правителство.

Почти веднага след хвалбите на Йотова, Пандев пусна поредния си пост във фейсбук като този път се похвали с първа присъда. "Съдът постанови присъда по случай на изборно престъпление в ОДМВР Плевен. И. Т. е призната за виновна за купуване на гласове за изборите в неделя! Наказанието ѝ е една година лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5 100 евро", написа той.

Йотова обяви, че е твърде възможно следващата седмица - още сряда или четвъртък да бъде свикано Народното събрание.

"Чакам решението на ЦИК. Надявам се до събота да имаме поименният списък на народните представители, което означава в кратки срокове излизането им в Държавен вестник във вторник. Има всички основания да свикаме Народното събрание. Аз съм готова да отложа своето посещение в Дубровник, ако те са готови", каза тя.

На въпрос дали Борислав Сарафов ще се оттегли сам тя заяви: "Не мога да говоря от името на г-н Сарафов, въпрос на негова преценка".