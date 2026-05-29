ПБ ще има най-много членове в ЦИК преди президентските избори

Около половин година преди президентските избори президентът Илияна Йотова съобщи, че стартира процедурата по обновлението на състава на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Комисарите имат петгодишен мандат. Посочват ги парламентарно представените партии и коалиции, тоест, това е изцяло политически орган. Сегашният състав на комисията беше избран в средата на май 2021 г., което означава, че мандатът вече е изтекъл.

Преди 5 години подмяната на ЦИК, проведена под ръководството на тогавашния президент Румен Радев, който сега е премиер, премина със сериозна политическа битка. Сега Радев, като лидер на водещата политическа сила ПБ, ще предлага кандидати за членове, докато бившият му вицепрезидент Йотова ще ръководи процедурата по избора.

Битката за ЦИК беше връх на политическото безобразие Сблъсъкът на гледни точки и интереси е в самата природа на политиката. Затова няма нищо ненормално в политическите конфликти, стига да протичат в рамките на демократичното поведение, което изключва насилието.

На 9 юни държавният глава свиква парламентарно представените формации, за да представят своите предложения за кандидати. Срещата ще бъде предавана на живо на адрес: https://www.president.bg/static56/Online-video/.

Според правилата , по които ще се проведе процедурата по избора, 15-членният състав на комисията се разпределя по партийни квоти, определени според изборните резултати на парламентарните политически сили. Посочено е следното разпределение: ПБ – 7 членове, ГЕРБ-СДС - 3, ПП-ДБ – 2, ДПС – 2 и "Възраждане" – 1. Новите управляващи ще имат най-много представители, но няма да разполагат със собствено мнозинство.

От парламентарните формации се очаква да постигнат съгласие за ръководните длъжности в ЦИК – председател, зам.-председатели и секретар, като всяка има право на свой представител в ръководството. Очаква се ПБ да посочи председателя. Важен момент е, че Изборният кодекс не разрешава една политическа сила да излъчи посочените длъжности и така да монополизира ръководството на комисията. При липса на консенсус ще се премине към жребий.

След това се провежда публично изслушване на кандидатите и при успешен изход на процедурата президентът назначава новите членове. Първата им задача ще бъде да организират и проведат президентските избори в края на тази година, както и местните избори през следващата.