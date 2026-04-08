Действащ министър се оказа в незаконна агитация

Пресцентър на Единение Иван Христанов (в средата) при основаването на "Антикорупционен блок", заедно с другите лидери на коалицията.

Случай на предизборна агитация с участието на действащ министър беше потвърден като нарушение от Централната избирателна комисия (ЦИК). Става въпрос за служебния земеделски министър Иван Христанов, чието лице е използвано за предизборна реклама от коалицията "Антикорупционен блок".

Всичко започва от Бургас, където местната районна избирателна комисия (РИК) е установила, че помещението, в което се намира предизборният щаб на коалицията, е брандиран с изображение на нейните кандидат-депутати в района, заедно с лика на Христанов и надписите "Министъра на народа" и "Иван Христанов - съосновател на антикорупционен блок". Министърът е лидер на партия "Единение", която участва във въпросната коалиция .

РИК-Бургас е преценила , че изображението цели да внуши, че министърът подкрепя "Антикорупционен блок". Членовете й смятат, че това представлява нарушение на равнопоставеността на участниците във вота, и нарушение на добрите нрави. Напомнят и че има съдебно решение, според което използването в агитационен плакат на снимка на кандидат за кмет, направена в кабинета на кмета, е нарушение, тъй като се използва публичен ресурс за агитация. Затова РИК указва на коалицията да премахне агитационните материали с лицето на министъра.