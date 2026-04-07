Камерите в изборните секции ще се проверяват на всеки 10 минути

Така ще се гарантира непрекъснато живо излъчване при броенето на бюлетините, ангажират се от "Информационно обслужване"

Днес, 17:56
Министерство на електронното управление
Ако прекъсне сигналът в дадена секция, "Информационно обслужване" ще уведомява ЦИК и съответната РИК.

Поради случаи на прекъсвания в живото излъчване на броенето на бюлетини на последните избори сега властите замислят мерки да ги предотвратят. На всеки 10 минути ще се извършва проверка дали камерите излъчват непрекъснат сигнал, така че гражданите да могат да следят броенето.

Това съобщи днес Ивайло Филипов, шефът на дружеството "Информационно обслужване", което отговаря за поддръжката на видеонаблюдението в избирателните секции.

Вчера Ваня Нушева - съветник на премиера Андрей Гюров по изборните въпроси, разказа, че в договора между Министерството на електронното управление с "Информационно обслужване" е предвидена възможност да се проверява работата на камерите.

При прекъсване на сигнала от определена секция специалистите на дружеството ще уведомяват Централната избирателна комисия (ЦИК) и съответната районна избирателна комисия, за да бъдат взети мерки, обясни днес Филипов, цитиран от БТА.

По- рано днес "Информационно обслужване" показа публично как работи системата за компютърна обработка на данните от гласуването.

