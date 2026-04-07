Протоколи без грешка гарантират 15 евро бонус за членове на СИК

От "Информационно обслужване" показаха системата за обработка на документите

Днес, 15:22
Илияна Димитрова
Перфектно попълнен протокол гарантира парично възнаграждение.

 ЦИК и "Информационно обслужване" (ИО) показаха на журналисти системата за обработка на протоколите които ще бъдат с три вида защита. През десет минути от ИО ще проверяват дали камерите за видеонаблюдение при броенето работят, а нарушенията ще бъдат докладвани веднага на ЦИК.

Мобилното приложение за проверка на протоколите, което беше представено от комисията миналата седмица, вече е изтеглено над 2 хил. пъти. А пък всеки член на СИК, който е попълнил без грешка протокола си, ще получи 15 евро бонус.

Системата  за обработка на протоколите беше представена от ръководителя на проекта за компютърна обработка на резултатите Александър Станев. Той разказа някои интересни факти, като например, че от видеоизлъчване на броенето на бюлетините и попълването на протоколите в секционните избирателни комисии има общо натрупани 22 години видеозаписи.

Самата компютърна обработка става на две нива: Първото е в изграждане на отделни изчислителни пунктове към всяка районна избирателна комисия. Данните от машините за гласуване се изчитат, операторите въвеждат първо данните от протокола, разпечатват приемно-предавателни разписки, които на практика са първото ниво на валидация. Междувременно се изпращат и междинни данни, така че да се сформира пълна картина за обработката до момента. Чрез бързи скенери всички протоколи ще бъдат публикувани онлайн. Изградените мрежи са затворени и физически отделени, и няма възможност за отдалечена намеса в тях. 

Когато членовете на районните избирателни комисии приключат и вземат всички материали, отиват в ЦИК, където отново се извършва въвеждане на данните от различни оператори. След това се прави анализ на несъответствията, за да може да се установи дали има някакво разминаване между въвежданията.

