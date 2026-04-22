В АПС на Доган няма оставки заради изборния погром

Пресцентър на АПС Ахмед Доган, заедно с Танер Али - един от четиримата съпредседатели на АПС.

Изключително тежката загуба на АПС на изборите на 19 април изглежда няма да има никакви последствия за ръководството на формацията, водена от Ахмед Доган.

На предните парламентарни избори през октомври 2024 г. за АПС гласуваха 182 254 избиратели, което ѝ донесе 19 депутатски мандата. А сега събра едва 50 759 гласа (1.567% от вота), което я остави на десето място и без парламентарно представителство, както и без държавна субсидия . АПС дори изгуби вота на изселниците в Турция, където категорично победи основният им съперник - ДПС на Делян Пеевски. Отгоре на всичко сред малкото избиратели в родното село на Доган - Дръндар, преобладаваха онези, които предпочетоха Пеевски и Радев .

С обща позиция Доган, който е почетен лидер, и четиримата съпредседатели на АПС обявяват, че нямат право да се сърдят на избирателите, а ще приемат посланието им. Според партийните шефове то е, че трябва да възстановят доверието по места, да укрепят местните структури и да разширят политическия образ на партията.

Нищо не се споменава за поемане на лична отговорност от партийното ръководство. Само се дава обещанието, че "ще кажем истината за слабостите си".

По време на предизборната кампания Доган твърдеше , че "няма вълна" в подкрепа на бившия президент Румен Радев. Последният обаче спечели близо 1.5 млн. гласа. Обяснението според АПС е, че "много хора гласуваха не толкова за политическо представителство, колкото за незабавно разместване на центъра на властта и за демонтаж на статуквото".