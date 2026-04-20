В селото на Доган спечелиха Пеевски и Радев

За АПС гласуваха само 19 избиратели в Дръндар

Днес, 09:35
Ахмед Доган отиде по време на предизборната кампания, за да види майка си Демирие.
Пресцентър на АПС
В Дръндар – родното село на Ахмед Доган, неговата формация АПС остава чак на трето място, показват изборните резултати.

Във варненското село има 232 избиратели по списък. Действителните гласове са само на 74; вероятно останалите не са били мотивирани да гласуват. От този оскъден електорат 25 са гласували за ДПС на Делян Пеевски; 20 са избрали "Прогресивна България" на Румен Радев; и едва 19 са предпочели АПС на родения в тяхното село политически лидер.

По няколко гласа са взели ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "Величие" и др.

Скрийншот/ЦИК Част от секционния протокол за селото.
Ахмед Доган, Дръндар, парламентарни избори 2026

