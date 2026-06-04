Румен Гайтански - Вълка: Кредитът от ББР реално беше за Доган

Задържането на Стоян Мавродиев в Белград отново насочва вниманието към делото, по което той е задочно обвинен - за отпуснатия кредит от близо 150 мл. лв. на дружества, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, по което той също има обвинение и изкара известно време в ареста.

И досега няма отговори от прокуратурата защо се фиксира само върху този необезпечен кредит и защо не проверява и другите, за които има информация. Съвпадението във времето с разрива между Пеевски и Доган през 2024 г. също е много показателно.

В документи от серията #КорупцияЛийкс, до които "Сега" получи достъп от колегите от BIRD, има няколко, свързани с Мавродиев и Гайтански.

Един от тях е протокол от разпит на свидетеля Румен Гайтански-Юнг, проведен на 9 октомври 2024 г. в София от двама инспектори от Комисията за противодействие на корупцията по дело КПК-ДП-200/2024 г. Това е различно дело от разследването, по което е обвиняем Гайтански. По време на разпита той вече е обвиняем по делото за заема. Изобщо не е ясно какво е развитието на досъдебното производство, по което Гайтански дава показания. Според информационната система на прокуратурата последното действие, отбелязано по нея, е "преписката е за решаване при прокурор. Дата на разпределяне на преписката: 27.05.2026". Разследването се фокусира върху организирана престъпна група за длъжностни и корупционни престъпления.

8 дни след разпита си Гайтански е пуснат от съда под гаранция от 250 000 лв., като прокуратурата не възразява.

Разпитът на Гайтански на 9 октомври продължава почти 2 часа и се провежда в присъствието на адвокат. В разпита си Гайтански обяснява, че кредитът от ББР е бил отпуснат реално за почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

Ето разпита с незначителни съкращения:

"От около 30 години се занимавам със сметоизвозване и сметопочистване. Собственик съм на редица фирма, вписани в Търговския регистър, които се занимават със сметоизвозване и сметопочистване.

С оглед обстоятелството, че една от фирмите, в които съм мажоритарен собственик, е основен играч на пазара, бях много удобен, най-вече за кметове на общини и за политически лица - в случая Ахмед Доган, да ме използват при обявяване на обществени поръчки, в конкретни общини, на територията на страната. Обществените поръчки, по които съм участвал, са основно свързани със сметопочистване и сметоизвозване, като единственото изключение е в община Кърджали.

Познанството ми с Ахмед Доган датира от преди 15-20 години, не мога да си спомням точно преди колко време. Към момента мога да определя моите и взаимоотношения с Ахмед Доган като добри.

Във времето Ахмед Доган започна да ми подсигурява участие в обществени поръчки, в общини, които той ми посочваше и в които Ахмед Доган имаше влияние. Обществените поръчки основно бяха в сферата на сметопочистването. Мой ангажимент беше да организирам самия бизнес, след което трябваше да му се отчитам. Така през години съм давал на Ахмед Доган многократно пари - десетки милиони лева, в злато, кюлчета, луксозни автомобили. Купих дори за Ахмед Доган и една луксозна яхта, която нарекохме "Агата" в негова чест, защото той държеше така. Яхтата документално беше собственост на една от фирмите ми - "Волф", но я купих, за да я ползва Ахмед Доган. Всичко това правех не по собствено желание, а бях принуден да го правя, за да запазя бизнеса си, тъй като Доган винаги е парадирал, че той разпределя порциите и той командва цялата държава.

Парични средства, които през години съм давал на Ахмед Доган и които се сещам, мога да посоча 30 млн. лева, за погасяване на негови задължения, които получих като дивидент от "Био майнинг", на което дружество съм собственик. Това са парични средства от кредит, който беше изтеглен от ББР, в размер на близо 150 млн. лева и за който аз трябваше да се отчета на Ахмед Доган.

Този кредит от ББР реално беше отпуснат за Ахмед Доган. Доколкото ми е известно, това е било уговорено в среща между Ахмед Доган Стоян Мавродиев, като кредитът беше отпуснат без никакви проблеми и задълбочени проверки. Никога не съм имал намерение да лъжа Ахмед Доган за участието ми в обществени поръчки и получените във връзка с това пари, поради това, че ме беше страх от него и от огромното му влияние във всички структури на държавата.

Ахмед Доган винаги е парадирал пред мен, че той е държавата и той разпределя порциите, че той командва парламента, министрите, полицията, съда и прокуратурата. Винаги съм се съобразявал с него и съм бил принуден да бъда негово подставено лице в бизнеса, защото ме е страх от него, тъй като той наистина, през годините, е показвал колко е влиятелен в държавната администрация. Ахмед Доган многократно ме е заплашвал, че ако не изпълнявам неговите указания, бизнесът ми ще бъде съсипан, в това число и моето семейство."

После Гайтански свидетелства още как Доган му направил контакт с много кметове, които, предупредени от него, му предоставяли предварително подготвени документи за участие по обществени поръчки. Уговорката с Доган била след спечелването на поръчката Гайтански да му връща лично на него част от стойността й - обикновено не по-малко от 10%. "Приемах тези условия и правех това, тъй като бях наясно, че ако не изпълня тези искания на Ахмед Доган, наистина очаквах да ми се случи най-лошото, както на мен, така и на моето семейство, и близки", казва още Гайтански. И допълва, че в повечето случаи Ахмед Доган сам го търсел и му давал указания по коя обществена поръчка да участва.

"Спомням си, че с част от тези договорки наясно бяха Рамадан Аталай, Хасан Азис и Мустафа Карадайъ. При тези договорки ултимативно ми поставяха така нещата, че ако не плащам поисканите суми или да им купувам автомобили, няма да имам възможност да работя в нито една община и да печеля обществени поръчки. При една от срещите ми с Ахмед Доган от него разбрах, че Рамадан Аталай, Хасан Азис и Мустафа Карадайъ също получават част от сумите, които връщах по обществените поръчки. На практика бизнесът със сметоизвозването и строителството беше на Ахмед Доган, а горецитираните лица подсигуряваха и договаряха обществените поръчки с кметовете на съответните общини, в които имаха влияние", твърди Гайтански.

Гайтански изрежда и конкретни поръчки за милиони, за които му била предоставена възможност да спечели.

Той казва за Доган и че лично му разпоредил и възложил "да осъществявам контрол и дейност с търговско дружество "Кристална вода", чийто предмет на дейност беше свързан със строителство и изграждането на водни цикли". И разкрива схемата: "Доган ми посочваше в коя община да кандидатстваме, как да бъдат разпределени парите от поръчките и какъв процент от тях да бъде отделен за него лично, от всяка поръчка." И тук пред разследващите са изредени няколко поръчки.

"Искам да допълня, че срещите ми с Ахмед Доган, по време на които ми даваше указания, обикновено се провеждаха в София, кв. "Бояна", известен с името "Сарай". Лятото указанията от Ахмед Доган се даваха в резиденцията му в "Росенец". Мога да допълня също, че конкретни автомобили, които съм му предоставял да ползва, по негово настояване, са брониран автомобил марка Мерцедес Майбах и електромобил марка "Тесла".