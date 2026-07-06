Стоян Мавродиев се връща и заради смяната на властта

Издирваният от години от прокуратурата бивш шеф на ББР Стоян Мавродиев се връща в България и заради смяната на властта. Това обяви неговият адвокат Емануил Йорданов в интервю за Нова тв. Самият Мавродиев бе арестуван на летището в Сърбия и в момента чака екстрадиция в България.

Ексвътрешният министър, който сега е защитник на Мавродиев, обяви, че клиентът му доброволно е взел решение да се върне в България и да участва в наказателното производство срещу него. По думите му кога това ще се случи зависи изцяло от сръбските власти.

Адвокатът призна, че решението на Мавродиев да се прибере е свързано и с политическата обстановка в страната. „До известна степен има връзка със смяната на властта. Да кажем – около 50%“, каза Йорданов, без да навлиза в подробности.

Според него причините Мавродиев да напусне България също не могат да бъдат коментирани публично. „Имал е причина да не остане в България, но на този етап не мога да говоря повече“, добави защитникът.

Румен Гайтански - Вълка и Стоян Мавродиев са обвинени по делото "ББР" Бизнесменът Румен Гайтански - Вълка, както и бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев са обвинени за длъжностно присвояване в особено големи размери. Това обявиха в изявление зам. градските прокурори Десислава Петрова и Деян Захариев.

Емануил Йорданов заяви, че след завръщането на клиента му най-вероятно ще последва разпит, а прокуратурата ще реши дали да поиска задържането му.

„Още преди да замине за Белград разговаряхме и уточнихме, че ще се върне в България, за да се включи активно в наказателния процес и да търси изясняване на истината така, както той я вижда“, каза адвокатът.

Той допълни, че Мавродиев категорично отрича да е извършил престъпление. „Каза ми, че няма вина по конкретния случай. Фактите, с които разполагаме, ме карат да мисля, че това действително е така“, заяви адвокатът, като отказа да разкрие подробности с аргумента, че това би навредило на защитата.

Йорданов уточни, че не е познавал Мавродиев преди да бъде потърсен за защитник. По думите му клиентът му не е очаквал да бъде задържан при пътуването си до Сърбия. „Аз го предупредих, че ако се върне в България, е съвсем нормално да бъде задържан и след това да започне производство по мярката му за неотклонение“, посочи той.

Мавродиев ще съди Ламбовски за рекет Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще съди Димитър Ламбовски за поискан рекет в особено големи размери. Искът е подаден в Гърция, защото това е мястото на престъпното деяние, уточнява Мавродиев в съобщение до медиите.

По повод твърденията на бизнесмена Димитър Ламбовски, че Българската банка за развитие е била използвана за финансиране на политически и икономически кръгове, адвокатът подчерта, че по делото няма подобни обвинения. „Обвинението е единствено за кредита от близо 150 млн. лева. Всичко останало е лично мнение на господин Ламбовски“, каза той.

Бившият шеф на ББР се издирваше от средата на август 2024 г., когато се разбра, че е напуснал страната в посока Гърция. От там е преминал към Република Северна Македония, а след това е отлетял към Дубай, където е пребивавал оттогава.

Мавродиев беше арестуван на летището в Белград само преди дни, в началото на юни. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.

Случая коментира дори премиерът Румен Радев. "Разговарях с президента на Сърбия Александър Вучич, който ме увери, че сръбската държава ще се отнесе с максимална отговорност към изпратената от България молба за екстрадиция", заяви пред журналисти българският министър-председател.

"Супер интересно е идването на Мавродиев в Европа и ако иска да сключи споразумение с прокуратурата, то трябва да свидетелства срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов, което не знам колко ще е здравословно", коментира наскоро бившият депутат Димитър Ламбовски. Именно негови записани разговори с Мавродиев излязоха преди години.