Стоян Мавродиев се връща и заради смяната на властта

Издирваният от години от прокуратурата бивш шеф на ББР Стоян Мавродиев се връща в България и заради смяната на властта. Това обяви неговият адвокат Емануил Йорданов в интервю за Нова тв. Самият Мавродиев бе арестуван на летището в Сърбия и в момента чака екстрадиция в България.
Ексвътрешният министър, който сега е защитник на Мавродиев, обяви, че клиентът му доброволно е взел решение да се върне в България и да участва в наказателното производство срещу него. По думите му кога това ще се случи зависи изцяло от сръбските власти.
Адвокатът призна, че решението на Мавродиев да се прибере е свързано и с политическата обстановка в страната. „До известна степен има връзка със смяната на властта. Да кажем – около 50%“, каза Йорданов, без да навлиза в подробности.
Според него причините Мавродиев да напусне България също не могат да бъдат коментирани публично. „Имал е причина да не остане в България, но на този етап не мога да говоря повече“, добави защитникът.
Емануил Йорданов заяви, че след завръщането на клиента му най-вероятно ще последва разпит, а прокуратурата ще реши дали да поиска задържането му.
„Още преди да замине за Белград разговаряхме и уточнихме, че ще се върне в България, за да се включи активно в наказателния процес и да търси изясняване на истината така, както той я вижда“, каза адвокатът.
Той допълни, че Мавродиев категорично отрича да е извършил престъпление. „Каза ми, че няма вина по конкретния случай. Фактите, с които разполагаме, ме карат да мисля, че това действително е така“, заяви адвокатът, като отказа да разкрие подробности с аргумента, че това би навредило на защитата.
Йорданов уточни, че не е познавал Мавродиев преди да бъде потърсен за защитник. По думите му клиентът му не е очаквал да бъде задържан при пътуването си до Сърбия. „Аз го предупредих, че ако се върне в България, е съвсем нормално да бъде задържан и след това да започне производство по мярката му за неотклонение“, посочи той.
По повод твърденията на бизнесмена Димитър Ламбовски, че Българската банка за развитие е била използвана за финансиране на политически и икономически кръгове, адвокатът подчерта, че по делото няма подобни обвинения. „Обвинението е единствено за кредита от близо 150 млн. лева. Всичко останало е лично мнение на господин Ламбовски“, каза той.
Бившият шеф на ББР се издирваше от средата на август 2024 г., когато се разбра, че е напуснал страната в посока Гърция. От там е преминал към Република Северна Македония, а след това е отлетял към Дубай, където е пребивавал оттогава.
Мавродиев беше арестуван на летището в Белград само преди дни, в началото на юни. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.
Случая коментира дори премиерът Румен Радев. "Разговарях с президента на Сърбия Александър Вучич, който ме увери, че сръбската държава ще се отнесе с максимална отговорност към изпратената от България молба за екстрадиция", заяви пред журналисти българският министър-председател.
"Супер интересно е идването на Мавродиев в Европа и ако иска да сключи споразумение с прокуратурата, то трябва да свидетелства срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов, което не знам колко ще е здравословно", коментира наскоро бившият депутат Димитър Ламбовски. Именно негови записани разговори с Мавродиев излязоха преди години.