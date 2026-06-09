Мавродиев е идвал да се предаде в София

„В момента, в който арестуваха Стоян Мавродиев, у него има билет за полет Белград – София. Ако не беше задържан, в събота той щеше да бъде в България“. Това обяви бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, който е адвокат на Стоян Мавродиев, пред Би Ти Ви.

„Двамата бяхме на едно мнение, че трябва да се върне и да се включи активно в наличното наказателно производство. Когато го няма, са възможни всякакви спекулации по негов адрес, на които той не може да отговори“, каза Йорданов.

„Процедурата по екстрадиране трябва да бъде спазена. Адвокатът, който се занимава с делото в Сърбия, е подготвил документи, с които се иска незабавната екстрадиция на Мавродиев“, обясни още Емануил Йорданов.

„Няма да има пречки той да се върне в България, без да се проведат онези протяжни производства, които се водят в Сърбия“, допълни той.

Йорданов се надява Мавродиев да бъде у нас до месец, но по думите му всичко зависи от сръбските власти.

На въпрос дали бившият изпълнителен директор на ББР ще търси начин за сделка с прокуратурата, адвокатът разясни, че в нашето законодателство няма вариант за сключване на подобна сделка, има само вариант за споразумение, което предвижда възможност за договаряне между защитата и обвинението за постигане на споразумение, което да признае вина и да се постигне наказание възможно и под минимума в закона.

Последното, което чух от прокуратурата, е, че документите с искане за екстрадиция са подготвени и подписани от и.д главен прокурор, каза още Емануил Йорданов. По думите на адвоката в периода, в който Стоян Мавродиев е издирван, е бил в ОАЕ.

Бившият шеф на ББР се издирваше от средата на август 2024 г., когато се разбра, че е напуснал страната в посока Гърция. От там е преминал към Република Северна Македония, а след това е отлетял към Дубай, където е пребивавал оттогава.

Мавродиев беше арестуван на летището в Белград само преди дни, в началото на юни. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.

Шефът на ББР действително е нямало как да не знае, че ако пътува до европейска столица, пък било то и Белград, ще бъде задържан. Нещо, което потвърждава, че той е имал намерение да се върне или поне да се споразумява. Това показват и примерите с Цветан Василев, който Белград отказа да върне, и с Никола Николов-Паскал, който Сърбия предаде много бързо. И двамата бяха задържани веднага от местните власти.

Случая коментира дори премиерът Румен Радев. "Разговарях с президента на Сърбия Александър Вучич, който ме увери, че сръбската държава ще се отнесе с максимална отговорност към изпратената от България молба за екстрадиция", заяви пред журналисти българският министър-председател.

"Супер интересно е идването на Мавродиев в Европа и ако иска да сключи споразумение с прокуратурата, то трябва да свидетелства срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов, което не знам колко ще е здравословно", коментира в неделя бившият депутат Димитър Ламбовски. Именно негови записани разговори с Мавродиев излязоха преди години. Ламбовски добави, че бившият банкер много добре е знаел, като е взел самолета от Дубай, че отива на място, където има заповед за арест. Според него в следващите седмици ще стане ясно каква е била целта, но тя може да е свързана с опит за договаряне на споразумение със съдебните власти срещу предоставяне на информация.