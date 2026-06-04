Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни. Преди това е бил в ОАЕ, съобщава NOVA.

За него има издадено европейска заповед за арест още от ноември 2024 г. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва и издирван за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка.

От прокуратурата потвърдиха пред "Сега", че са информирани от МВР за задържането. От МВР засега няма официално потвърждение. Вътрешният министър Иван Демерджиев обаче пусна пост на страницата си във Фейсбук, в който посочва: "Когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона. Независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички".

Пред съда Румен Гайтански - Вълка отрече да познава шефове от ББР Няма документ или свидетел по делото, който да казва, че бизнесменът Румен Гайтански се е срещал с някогашния шеф на ББР Стоян Мавродиев или пък управителния съвет на държавната банка.

По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева.

Румен Гайтански - Вълка и Стоян Мавродиев са обвинени по делото "ББР" Бизнесменът Румен Гайтански - Вълка, както и бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев са обвинени за длъжностно присвояване в особено големи размери. Това обявиха в изявление зам. градските прокурори Десислава Петрова и Деян Захариев.

През последните години две емблематични лица са установявани в Белград и е искана екстрадицията им в България. Единият е бившият банкер и собственик на КТБ Цветан Василев, който след няколко дела, накрая успя да остане безпроблемно в Сърбия. През май 2022 г Апелативният съд в Белград окончателно отхвърли искането на властите в София за екстрадирането му. В същото време стана ясно, че на 26 юли 2021 г. Василев е получил и политическо убежище в западната ни съседка.

Другият бе Никола Николов, известен и като Паскал, който беше обвиняем по т.нар. митническа ОПГ. той беше задържан в Белград. Последваха няколкоседмични процедури, след което Сърбия го екстрадира в България. После българската прокуратура го пусна да се лекува в Германия. Накрая тихомълком той сключи споразумение с държавното обвинение за 2 г. и 8 месеца затвор условно.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Гайтански, Мавродиев и Георгиев бяха обвинени за длъжностно присвояване в особено големи размери след акцията на Комисията за противодействие на корупцията по разследването на необслужвания кредит за 150 млн. лв., отпуснат на фирма на Гайтански от ББР. Заемът е отпуснат през 2019 г., когато начело на ББР е Стоян Мавродиев.

Докато градският съд гледаше делото по мярката на Гайтански, от прокуратурата посочиха, че той умишлено е склонил Стоян Мавродиев да извърши престъпление, като част от парите от кредита са използвани за изплащане на дивиденти на Гайтански в размер от 46 млн. лв., а над 26 млн. лв. били използвани от дружеството "Кристална вода" за изплащане на задължения на ТЕЦ "Варна" (дружеството, свързано години наред с Ахмед Доган).

Адвокат Иван Георгиев е представител на "Роудуей кънстракшън" - фирмата, свързана с Гайтански, получила кредита от 150 млн. лв. Той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лв., което обжалва, но съдът потвърди. През октомври и Гайтански беше пуснат под гаранция от 250 000 лв., след като изкара в ареста 2 месеца.

Не стана ясно дали прокуратурата разследва и другите необезпечени кредити от ББР, за които алармира Кирил Петков преди години, когато беше служебен министър на икономиката. "Сега" много пъти е задавал този въпрос, но никога не е получавал отговори.