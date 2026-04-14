Паскал тихо сключи сделка за условна присъда по шумното митническо дело

Соченият за един от най-големите контрабандисти в страната Никола Николов - Паскал, който беше обвинен по т.нар. митническо дело, се е споразумял с прокуратурата. Той се признава за виновен по три пункта и се съгласява на условна присъда от 2 години и 8 месеца, както и да плати 25 000 лв. глоба. Това видя "Сега" в електронните регистри на Софийския градски съд, който е одобрил споразумението на 26 март т. г. Подпечатаното от съд споразумение се равнява на влязла в сила присъда.

Любопитна подробност е, че от прокуратурата не се похвалиха с нея въпреки шумното "митническо" дело, което "гръмна" през април 2024 г. с ареста и обвиненията на бившия шеф на Агенция "Митници" Петя Банкова. В разгара на скандала тогавашният и вече бивш шеф на ДАНС Пламен Тончев описа Паскал като незаобиколим фактор в производството и контрабандата на нелегални цигари.

Съдия по делото за споразумението е Николай Николов. За прокуратурата в залата се е явила Марина Ненкова.

Паскал беше върнат в България от Сърбия в края на миналия август. От границата той бе закаран направо в ареста. Преди да отиде в съда, Николов бе разпитван в продължение на няколко часа в антикорупционната комисия, която водеше разследването. Съдът обаче го пусна под гаранция от 50 000 лв., срещу което прокуратурата не протестира. А в съда стана ясно, че той е дал пред закритата вече Комисия за противодействие на корупцията (КПК) ясни и конкретни данни за извършване на контрабанда от страна баща и син Марин и Стефан Димитрови, подпомагани от бившия шеф на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, бившия финансов министър Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Първите четирима бяха обвинени заедно с Паскал за организирана престъпна група.

Сега Паскал се признава за виновен, че за периода от 18 август 2022 г. до 3 април 2024 г. в България е участвал в организирана престъпна група заедно с Димитрови, Банкова и Коцев.

Той признава също, че в 5 случая лично е извършил контрабанда на цигари за търговски цели в особено големи размери - 9 482 527 лв., като са използвани документи с невярно съдържание. Съучастници за това престъпление са били Стефан Димитров, Петя Банкова (като помагач) и Петър Субев - бивш директор в "Гранична полиция". За посредствени извършители се сочат четирима души, които са останали само свидетели по делото.

На 10 юни 2023 г. през ГКПП Русе - Гюргево от България в Румъния - 450 000 кутии Marlboro за 2 610 000 лв.

На 16 декември 2023 г. през ГКПП "Калотина" от Сърбия в България 750 500 кутии цигари MONUS на стойност 3 887 590.

На 18 февруари 2024 г. през ГКПП - Лесово от Турция в България 56 970 пакета цигари Parliament и 140 715 пакета Marlboro на стойност 1 214 937, които 2 дни по-късно са изнесени в Румъния през ГКПП Русе - Гюргево.

На 25 февруари през ГКПП Оряхово - Бекет от България в Румъния 236 000 кутии Ashima на стойност 1 770 000 лева.

Третият пункт от обвинението, по което Николов се признава за виновен, е, че от неустановена дата в края на декември 2023 г. до 3 април 2024 г., в пазарджишкото с. Црънча в съучастие със Стефан Димитров и още един посредствен извършител, останал само свидетел по делото, държал 750 500-те кутии цигари MONUS без бандерол, внесени от Сърбия.

По силата на споразумението Паскал трябва да плати и 1/6 от направените в хода на досъдебното производство разходи от 79 971 лв.

Веществените доказателства, остават в прокуратурата до приключването на делото и срещу останалите обвиняеми, пише още в споразумението.

Освен това на Николов се връщат парите, които е внесъл по гаранцията си. А забраната му да пътува в чужбина отпада.