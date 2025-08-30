Никола Николов - Паскал е дал показания срещу Асен Василев и Бойко Рашков

Соченият за един от най-големите контрабандисти в страната Никола Николов-Паскал е дал пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК) ясни и конкретни данни за извършване на контрабанда от страна баща и син Марин и Стефан Димитрови, подпомагани от бившия шеф на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, бившия финансов министър Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Информацията се потвърждавала от показанията на още трима свидетели, един от които е анонимен, предават БНТ и bTV.

Това стана ясно на заседанието на Софийския градски съд днес, който пусна под парична гаранция от 50 000 лв. Никола Николов - Паскал. Той бе екстрадиран от Сърбия на 27 август. По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов, а защитата настоя да бъде пуснат под гаранция.

Пред съда задържаният заяви, че иска по-лека мярка за неотклонение, за да си направи операция в Германия, тъй като е с тежко заболяване. В мотивите си съдът изтъква, че Паскал е дал показания за участието си в престъпната дейност на останалите, а освен това е с влошено здраве. Също така много малка част от разпитаните свидетели казват името на Паскал и в показанията им не се съдържат конкретни данни за деятелност на Николов.

Според съда в разпитите му пред антикорупционната комисия се съдържа конкретика за съвместни задгранични пътувания с организирана престъпна група (ОПГ), като Николов съдействал логистично, давал само данни за транспортни фирми и за шофьори.

Прокуратурата съобщи, че има специални разузнавателни средства, приобщени към делото, които показват комуникация между членовете на ОПГ и тяхната връзка с държавни служители на високи постове. Стефан и Марин Димитрови и Паскал били в близки отношения и са се снимали нееднократно заедно. Бащата и синът били близки с Петя Банкова и Живко Коцев. Те осигурявали контакти на контрабандисти с други лица, които да подпомогнат контрабандния канал. Паскал се срещал с тях, за да уточнят детайли по контрабандата на цигари, автомобили, маршрути, шофьори и складове.

През 2024 г. Стефан Димитров и Никола Николов-Паскал са били на посещение в Сърбия. Прокуратурата разполагала с кореспонденция на Димитров със сръбски граждани, в която се обсъжда превозване на контрабандна стока.

Адвокатът на Никола Николов - Димитър Марковски, изтъкна, че в началото Паскал бил обвинен като помагач на контрабандния канал и дейностите на останалите в ОПГ, а сега прокуратурата го счита вече за пряк извършител. Според Марковски няма как това да е вярно, тъй като клиентът му би трябвало физически да се е занимавал с прекарването на контрабандна стока, а нито един от шофьорите, които са разпитани, не го е посочил като лице, с което се е срещал.

Марковски обясни, че Паскал не познава Бойко Рашков, Асен Василев, Живко Коцев, Петя Банкова. Стефан Димитров му е разказвал за своите контакти с тези хора. Паскал е признал своята вина, но в отделни деяния, не в такива заедно с останалите обвинени по делото, каза още адвокатът.

Според прокурор Ненкова обаче не е задължително всички участници в престъпна група да се познават, тъй като извършват различни дейности. Ролята на Паскал е била да изгради контрабанден канал, да намери превозни средства и шофьори, които да превозват акцизните стоки, и е съдействал за преминаването им през границата, каза тя, цитирана от БТА.

Освен за участие в организирана престъпна група и за контрабандата на три тира цигари, Никола Николов има и още едно обвинение - за държане на акцизна стока.

„СГС реши, че има обосновано предположение, че обвиненият е осъществявал контрабанда и е участвал в организирана престъпна група. Има опасност да извърши и друго престъпление, но интензитетът на тази опасност е намалял. Няма риск обвиняемият да се укрие”, съобщиха от прокуратурата.

Въпреки че Никола Николов-Паскал е бил обявен за издирване след април 2024 г., когато бяха арестувани Банкова, Марин и Стефан Димитрови, има налични справки за негови пътувания през май 2024 г. на територията на България, включително до ГКПП „Капитан Андреево”. Съдът посочи, че усилията на МВР по издирването на Паскал са били доста формални, а освен това няма предоставени призовки към доказателствата, които да са били пратени на посочените от защитата му адреси, предава Нова телевизия.

Защитата предостави на прокуратурата 7 протокола от сръбски съд, описващи задържането на Паскал в Сърбия и времето, което е прекарал в ареста и под домашен арест.

Решението на Софийски градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано в тридневен срок. „Решението е напълно нормално, правилно и законосъобразно. Най-вероятно няма да обжалваме”, каза адвокатът на Николов Димитър Марковски.