Никола Николов - Паскал над 3 часа дава показания в антикорупционната комисия

Никола Николов - Паскал беше доведен в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), съобщи БНТ и пусна снимки на екстрадирания вчера от Сърбия Николов, когото водят към комисията с белезници. 3 часа и половина по-късно Паскал напусна сградата на КПК и беше върнат в ареста на Националното следствие. И на влизане, и на излизане той отказа коментар пред чакащите го репортери.

Според БНТ Софийската градска прокуратура ще поиска утре от Софийския градски съд постоянен арест за Николов. Повдигнати са му 4 обвинения - освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което било започнало още през миналото лято, съобщава още обществената телевизия, без да назовава източник.

Соченият за контрабандист Паскал беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. 64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като аферата "Митници", по което обвинения имат и бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бивш директор в "Гранична полиция" Петър Субев. Те са обвинени за корупция и контрабанда. От самото начало по делото работи КПК.

Вчера Паскал беше предаден на българските власти на ГКПП "Калотина". От там той беше конвоиран до следствения арест на бул. "Г. М. Димитров" в София, където да му бъде предявено обвинението. Прокуратурата може да го задържи до 72 часа без санкция на съд. Досега от държавното обвинение няма официално съобщение по случая.

"Към ноември, когато за последно съм се запознавала с материали по разследването, нямаше никакви доказателства за познаства на Никола Николов с длъжностни лица. Няма нито СРС, нито свидетелски показания, които да говорят за такива познанства, камо ли на такива нива, каквито се споменават. Доходите на клиента ми отдавна са доказани", заяви по-рано вчера в ефира на bTV адвокатът му Галя Гълъбова.

В разгара на скандала митническия скандал тогавашният и вече бивш шеф на ДАНС Пламен Тончев описа Паскал като незаобиколим фактор в производството и контрабандата на нелегални цигари. Установено било, че той работи заедно с голям турски контрабандист, който имал контакти по турската граница. През последните месеци Паскал и турчинът започнали разработката на нов канал, при който цигарите се произвеждали вече не в България, а в Турция, защото било по-евтино, и били прекарвани през България, Румъния към Западна Европа.

Тончев разказа как в рамките на няколко дни са хванати два тира на един и същи шофьор - веднъж в Румъния с нелегални цигари, после в село Црънча. От думите му не стана ясно къде е този шофьор, как така не е арестуван, какво е направено по тези случаи. Не се разбра и защо досега Паскал не е бил арестуван, след като е имало толкова информация в ДАНС.

Паскал е роден в Димитровград, бивш митничар и за него се знае, че от години живее в Гърция.

Николов до момента не е бил обвиняван и съден. През 2015 г. за пръв път се заговори за него, като се твърдеше, че само за месец е прекарвал през ГКПП "Капитан Андреево" стока за около 130 млн. лв.