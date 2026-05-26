5-годишното дете в Кюстендилско е намерено

Така изглежда изчезналото момченце. Кадрите бяха разпространени от Нова тв.

Петгодишното дете, което беше в неизвестност от понеделник вечерта в района на черешовите масиви край кюстендилските села Соволяно и Скриняно, е открито живо и здраво. Това съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов в публикация в социалните мрежи.

„Детето е намерено живо и здраво“, написа Атанасов и благодари на служителите на МВР, доброволците, екипите на Община Кюстендил, „Електрохолд“ и всички, участвали в акцията по издирването. Доброволецът, открил детето, каза пред бтв, че го е намерил свито в храсти над селото. Като видяло мъжа, го прегърнало и казало: Татко, татко.

Момчето изчезна към 18:30 часа в понеделник в черешови масиви на родителите си.

Бащата косил тревата, а майката и сестричката на изчезналото дете били заедно. Акцията по издирване е започнала още вчера и не е прекъсвана цялата нощ.