МВР се "оптимизира" с увеличение на зам.-министрите от 3 на 4

Вътрешният министър очертал "черна картина" на финансовото състояние на среща със синдикатите

Днес, 09:14
Иван Демерджиев с двама от заместниците си и и.ф. главния секретар Георги Кандев се среща със синдикатите, за да им обясни, че ще има оптимизация
Иван Демерджиев с двама от заместниците си и и.ф. главния секретар Георги Кандев се среща със синдикатите, за да им обясни, че ще има оптимизация

МВР ще се "оптимизира" с увеличение на зам.министрите от трима на четирима. Това става ясно, след като премиерът Румен Радев назначи още двама зам.министри - Емил Ганчев и Венцислав Катинов. Двамата вече са били зам.вътрешни министри по времето на Бойко Рашков и Иван Демерджиев като служебни вътрешни министри. И двамата се считат за близки на един от ключовите съветници на Румен Радев като президент Пламен Узунов. Преназначени са и двама от заместниците на предишния вътрешен министър Емил Дечев - Калоян Милтенов и Калоян Калоянов.

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви пред синдикатите на МВР, че съкращения без анализ няма да се правят, но ще има оптимизация в структури с дублиращи се функции, така че да бъде уплътнена работата на министерството.

“Финансовото състояние на държавата е изключително тежко, от началото на годината са направени много разходи, с които настоящото правителство трябва да се справи”, обяснил Демерджиев на срещата. Той допълнил, че необходимостта от затягане на финансовата дисциплина е продиктувана от управленски решения на предишни правителства. “Усилията са насочени към това да се излезе от тази тежка ситуация през 2026 г. Впоследствие ще се търси решение за определяне на справедлив и прозрачен начин за формиране на заплатите на държавните служители във всички сфери”, заявил Демерджиев и добавил: “Дисбалансите на държавно ниво са изключително сериозни и ще направим всичко възможно да ги преодолеем”.

 

