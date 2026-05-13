Демерджиев обяви мегаоперация срещу наркотици и надценки

МВР обяви мегаоперация срещу наркотиците, нарушенията на пътната безопасност и надценките. Това стана ясно от изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев след редовното заседание на Министерски съвет.

"От тази сутрин мащабна специализирана полицейска операция е в ход в цялата страна, като ще се работи по няколко основни линии, включително пътната безопасност и борбата срещу трафика на наркотици", обяви той.

"От 6 часа тази сутрин е в ход специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи - по линия на "Икономическа полиция" с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани, по линия на "Криминална полиция" с акцент борба с наркоразпространението; и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широк спектър от мерки", каза още МВР-шефът. Той обеща, че периодично ще отчита резултатите и ще запознава обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията. "Още в първите часове има такива резултати, като ще натрупваме, обобщаваме информацията и ще ви запознаваме своевременно", съобщи Демерджиев.

По думите му ситуацията с разпространението на наркотици в страната е изключително тежка.

"Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали", обясни министърът, като отбеляза, че мащабите са безпрецедентни, засягат се изключително много слоеве на обществото, но ще започнат от най-чувствителния - децата.

Попитан за акциите за икономически престъпления, Демерджиев уточни, че става дума за нерегламентирани движения по отношение на надценки, както и за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени.

"Полагаме изключителни усилия да укрепим икономическите сектори в нашите структури, за да могат тези икономически сектори, не в рамките на тази специализирана полицейска операция, а в рамките на обичайната си рутинна дейност, да вдигнат темпа по разследване на икономически престъпления, да насочат вниманието си към сферите с най-голяма корупция и да започнат проверки и досъдебни производства там. Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и донякъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените в тези обекти необосновано", разкри вътрешният министър.

"Впрочем, има и странични ефекти. Например 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията", съобщи още Демерджиев.