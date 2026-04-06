Прокурори алармират за драма с фентанила и дрогата на изнасилвача

Представителите на държавното обвинение зоват за спешна среща на отговорните институции

Прокуратурата се оплака от липса на адекватно законодателство срещу новите наркотици, сред които са смъртоносния фентанил, най-новите видове синтетична дрога, както и известният по клубове и партита наркотик GHB. Това се разбира от официална позиция на Софийска районна прокуратура.

Очевидно поводът за нея е наскоро внесеният обвинителен акт срещу бивш шеф на Националната пациентска организация и още трима негови съучастници. По това дело бе обявено, че има употреба на GHB, който бил известен и като дрогата на изнасилвача. Тогава прокурорите обявиха, че е използван наркотик, който служи за склоняване и осъществяване на полови престъпления. Те заявиха и че настоящото дело се явява първото в България, при което този наркотик е използван спрямо пострадал по този начин.

"След първото дело за държане на гама-хидроксибутират (GHB), внесено в съда от Софийската районна прокуратура, се забелязва тревожна тенденция във връзка с навлизането на нови синтетични вещества и липса на актуално законодателство, което да се прилага спрямо тях", пишат сега от районна прокуратура.

"Случаят, станал медийно известен, при който е използван наркотикът GHB, не следва да бъде възприеман като единичен или изолиран. Той е ясен сигнал за много по-голям и задълбочаващ се проблем - навлизането на ново поколение синтетични вещества, спрямо които държавната и правната реакция все по-често се оказват закъснели. ормативната уредба изостава с оценката, класификацията или определянето на стойността на веществата за нуждите на производства в съда, това показва дефицит в способността на държавата да реагира своевременно", добавят от държавното обвинение.

Особено тревожен бил фактът, че при новите синтетични вещества държавната реакция често се развива на части - в един акт се урежда включването на веществото в съответен списък, в друг се определя стойността му за нуждите на процеса, а междувременно правоприлагащите органи и съдебната практика вече се сблъскват с конкретни случаи. Тази разкъсана и тромава нормативна архитектура създава риск наказателноправната защита на обществото да изостане от реалната обществена опасност.

Необходимо е прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенция „Митници“, компетентните експертни съвети и Народното събрание да действат координирано и с общ подход.

"Проблемът вече не е само какво ново вещество се появява на пазара. Проблемът е дали правната рамка успява да го настигне навреме", посочват от Софийска районна прокуратура.

Още новини по темата

Криптоизмамник е завлякъл със стотици хиляди евро много българи
26 Март 2026

Прокуратурата ще плаща над 100 000 евро на шеф на военното разузнаване
23 Март 2026

Прокуратурата пусна електронни адреси за сигнали за изборите
20 Март 2026

Висш общински служител е арестуван с подкуп във Варна
10 Март 2026

Премиерът: Срещу вътрешния министър е задействана операция по сплашване

25 Февр. 2026

Скандалът с кадри от козметични салони в порносайтове се разраства
02 Февр. 2026

15 турски знаменитости са дали положителни проби за наркотици
16 Яну. 2026

Мъж е обвинен, че е откраднал 3,2 млн. лв. кеш от болница в Пловдив
19 Дек. 2025

Заловени са 13 души, продавали наркотици около училища
30 Ноем. 2025

Измамници продавали терен между зала "Христо Ботев" и Зимния дворец
30 Окт. 2025

Прокуратурата: Еротичен модел е заработила 2,8 млн. долара само за година
09 Окт. 2025

Турция тества принудително за наркотици десетки известни личности
08 Окт. 2025

Прокуратура прати на съд мъж за изгорено знаме на ЕС
02 Окт. 2025

Прокуратурата, МВР и ДАНС разследват големи измами с имоти "на зелено"
30 Септ. 2025

