Прокурори алармират за драма с фентанила и дрогата на изнасилвача

Прокуратурата се оплака от липса на адекватно законодателство срещу новите наркотици, сред които са смъртоносния фентанил, най-новите видове синтетична дрога, както и известният по клубове и партита наркотик GHB. Това се разбира от официална позиция на Софийска районна прокуратура.

Очевидно поводът за нея е наскоро внесеният обвинителен акт срещу бивш шеф на Националната пациентска организация и още трима негови съучастници. По това дело бе обявено, че има употреба на GHB, който бил известен и като дрогата на изнасилвача. Тогава прокурорите обявиха, че е използван наркотик, който служи за склоняване и осъществяване на полови престъпления. Те заявиха и че настоящото дело се явява първото в България, при което този наркотик е използван спрямо пострадал по този начин.

"След първото дело за държане на гама-хидроксибутират (GHB), внесено в съда от Софийската районна прокуратура, се забелязва тревожна тенденция във връзка с навлизането на нови синтетични вещества и липса на актуално законодателство, което да се прилага спрямо тях", пишат сега от районна прокуратура.

"Случаят, станал медийно известен, при който е използван наркотикът GHB, не следва да бъде възприеман като единичен или изолиран. Той е ясен сигнал за много по-голям и задълбочаващ се проблем - навлизането на ново поколение синтетични вещества, спрямо които държавната и правната реакция все по-често се оказват закъснели. ормативната уредба изостава с оценката, класификацията или определянето на стойността на веществата за нуждите на производства в съда, това показва дефицит в способността на държавата да реагира своевременно", добавят от държавното обвинение.

Особено тревожен бил фактът, че при новите синтетични вещества държавната реакция често се развива на части - в един акт се урежда включването на веществото в съответен списък, в друг се определя стойността му за нуждите на процеса, а междувременно правоприлагащите органи и съдебната практика вече се сблъскват с конкретни случаи. Тази разкъсана и тромава нормативна архитектура създава риск наказателноправната защита на обществото да изостане от реалната обществена опасност.

Необходимо е прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенция „Митници“, компетентните експертни съвети и Народното събрание да действат координирано и с общ подход.

"Проблемът вече не е само какво ново вещество се появява на пазара. Проблемът е дали правната рамка успява да го настигне навреме", посочват от Софийска районна прокуратура.