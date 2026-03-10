Медия без
Висш общински служител е арестуван с подкуп във Варна

Чиновникът е получил 1500 евро, за да разреши поставяне на преместваем обект

Днес, 14:16
Илияна Кирилова

Окръжна прокуратура-Варна привлече към наказателна отговорност служител на Район Приморски при Община Варна, заемащ ръководна позиция, за поискан и приет от него подкуп. 

31-годишният Б.Т. е обвинен за това, че в периода от ноември 2025 г. до март 2026 г., поискал и приел дар, който не му се следва, за да упражни влияние при взимане на решение от длъжностно лице във връзка с изготвянето на разрешение за поставяне на преместваем обект в района. Той е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му пред съда за определяне на мярка за неотклонение.

Б.Т. е задържан при специализирана операция, реализирана от служители на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Варна в края на миналата седмица. Процесуалните действия по задържането му са предприети, след като в края на февруари е получен сигнал за искания от младия мъж подкуп.

В хода на разследването по случая станало ясно, че след подаване на документи за разрешение за поставяне на преместваем обект, заинтересуваното лице е получило ясни знаци, че трябва да предостави сумата от 1500 евро, ако иска преписката му да бъде придвижена в благоприятна за него посока. След като подава сигнал за случващото се, парите са подготвени и предадени в началото на месец март, когато е реализирано и задържането на Б.Т.

Работата по документиране и доказване на престъплението продължава и към момента под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Варна. В съдебно заседание на Окръжен съд-Варна е определено обвиняемият да търпи втората по тежест мярка – „домашен арест“. Към момента все още определението не е влязло в сила, тъй като тече срокът за протест и обжалване.

 

