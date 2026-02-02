Скандалът с кадри от козметични салони в порносайтове се разраства

Разраства се скандалът с поставени видеокамери в салони за лазерна епилация в Бургас и сниманите голи клиенти по време на процедури. Записи от второ козметично студио - този път в комплекс „Меден рудник”, са били открити от потърпевши клиенти в сайтове със съдържание за възрастни. Клиентите на салона са видели камерите в стаите за процедури, но помислили, че са там с цел охрана и да не се допускат кражби. Видеонаблюдение обаче имало в помещения, в които жените се събличали голи, разказва Нова тв.

"Нищо не знаем. Когато дойдохме - камерите бяха поставени. След известно време извикахме техник да ги свърже, защото не ги използвахме. Много съм притеснена. Камерите са монтирани за сигурност", обяснява пред телевизията служител в салона за красота в комплекс “Меден рудник“.

Сред заснетите посетители в салоните за красота са редица публични личности, непълнолетни момичета и дори бременна жена. А разпространените видеа се оказаха в над 10 платени сайта с порнографско съдържание.

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова заяви, че се извършват спешни проверки на постъпилите множество сигнали от лица, които са се разпознали като жертви. Тя подчерта, че през почивните дни е проведена работна среща съвместно с окръжния прокурор, наблюдаващите прокурори по случая, както и с представители на ОДМВР-Бургас.

„Информацията за втория салон с изтекли кадри получихме през изминалата нощ. Предстои днес да проучим дали има връзка между двете студия и кое е лицето, генериращо кадрите с интимно съдържание”, подчерта Маркова. Тя допълни, че към момента няма задържан по случая.

Прокурорът обясни, че предвиденото от законодателя наказание за разпространение на порнографски материали е лишаване от свобода до една година или глоба от 1000 до 3000 лева. „При квалифицирани случаи наказанието може да достигне до две години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 3000 лева. Ако се касае за снимки на лица под 16-годишна възраст, наказателната отговорност е по-голяма”, посочи Маркова.

На част от изтеклите кадри в интернет пространството има и малолетни и непълнолетни момичета. Най-малкото момиче е на 15, а последните качени кадри от салоните за лазерна епилация са от януари тази година.

При първия установен случай на подобно нарушение преди дни потърпевши жени потърсиха МВР и прокуратурата, след като откриха свои видеа в повече от 10 платени сайта с порнографско съдържание. Оказа се, че скритите камери са били две, в две различни помещения на студио за лазерна епилация в центъра на Бургас, за което разказахме преди дни.

„След излъчването на репортажа по NOVA се оказа, че засегнатите лица са стотици. Тези записи са разпространени в десетки порно сайтове, а не само в Telegram група, както беше първоначално известно”, обясни адвокат Росен Диев, защитник на потърпевши.

Достъпът до въпросните онлайн платформи се оказва платен, а в някои дори се иска регистрация на потребител. Клиповете на различни жени са качвани в интернет пространството от 2020 г. до ноември миналата година.

Сред записаните в салона за епилация са съдийка, прокурор, няколко служители на НАП-Бургас, общински съветник, журналисти, дъщери на областен управител, полицай и публични личности. Няколко от момичетата са на 16 и на 17 години, а сред записаните е и бременна жена, която е в шок от видяното.

Командирован екип на Комисията за защита на личните данни вече е съставил акт на салона за красота, а бургаската Районна прокуратура и Районните управления на МВР продължават да получават сигнали от пострадали.

Разпитите по случая ще продължат и днес.