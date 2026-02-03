Разследва се още един козметичен салон заради голите кадри

Започват проверки в още козметични салони заради скандала с изтекли изображения и записи от видеокамери на голи клиентки.

По информация на "Нова тв" разследващите влизат и в трета фирма за лазерна епилация, за да проверят дали и там е извършвано незаконно видеозаснемане. Фирмата има няколко обекта в Бургас, Ямбол и Пловдив. Отделно се проверяват и минимум 15 сайта със съдържание, засягащо мъже, защото има информация и за такива изтекли от козметични студия.

Прокуратурата вече започна проверка дали всичко няма връзка с незаконна мрежа за търговия с изображения и клипове на голи хора. Тя вече е приела, че разпространяваните видеоматериали представляват порнографско съдържание, което по принцип е трудно за доказване. Но при доказване наказанието може да достигне от 3 до 6 г. затвор и глоба до 10 000 лв.

Същевременно броят на жените, които се разпознават във видеа, публикувани в сайтове с порнографско съдържание, непрекъснато се увеличава - само в рамките на вчерашния ден 80 жени са подали оплаквания. Сред подадените в понеделник сигнали има такива от няколко 17-годишни момичета. Днес се очаква оплакване да подаде и най-малката засега известна "жертва" - 15-годишна девойка.

Адвокатът по медицинско право Мария Петрова обясни пред БНТ, че събирането на чувствителна информация не може да бъде самоцел. Тя поясни, че винаги човек трябва да знае какви са рамките на данните и кой какво ще ги прави след това и предупреди, че такива данни може да се използват за шантаж.

"Предполага се, че камерите трябва да бъдат извън студиото, а не там, където се събличат хората. Въпросът е какво правят камерите вътре", каза още адвокат Петрова, като посочи, че Регионалните здравни инспекции са тези, които регулират създаването на козметични салони. Но пък нямало регулация за това къде точно да се поставят камери, стига да не са в самото студио, a около него или на улицата.

"Най-логично е да се попита обаче защо има камери в козметичен салон, в санитарни помещения или в интимни помещения, където камери са абсолютно недопустими", каза още адвокат Петрова.